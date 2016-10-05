– October 5, 2016

أخبار النجوم

كوريا: لا يوجد سوى ميسي واحد

{ الارجنتين – وكالات: قال مهاجم المنتخب الأرجنتيني، أنخل كوريا، إنه لا يوجد سوى ليونيل ميسي واحد فقط، ولكنه سيحاول تعويض غيابه بأفضل صورة ممكنة إذا ما دفع به مدرب الفريق ادجاردو باوزا في التشكيل الأساسي بمواجهة بيرو اليوم الخميس في ليما. وقال كوريا في مؤتمر صحفي إن الأرجنتين يجب أن تؤدي بنسبة 100 بالمئة سواء تواجد ميسي أم لا. يشار إلى أن اصابة عضلية تعرض لها ميسي منذ أسبوعين مع برشلونة ستحرمه من اللعب أمام بيرو وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا. واعتبر اللاعب من ناحية أخرى، أن مستواه تطور هذا العام مع أتلتيكو باللعب في الجانب الأيمن، وهو نفس المركز الذي غالبا ما يشعله ميسي. وذكر كوريا أن باوزا يعرفه من حقبته كمدرب في سان لورنزو ويدرك قدرته على تقديم الكثير من هذا المركز. وأضاف الأرجنتيني: نعرف مدى خطورة مهاجمي بيرو وعلينا أن نهتم بالجانب الدفاعي. ننتظر حصد النقاط للاستعداد بأفضل صورة لمواجهة باراجواي. وأكد لاعب الوسط جيدو بيزارو من جانبه، أن بيرو ستخاطر أكثر من المعتاد بسبب حاجتها لتحقيق الفوز. وتابع بيزارو سيدفعهم هذا الأمر إلى ترك المزيد من المساحات في الدفاع وسنحاول استغلال هذا الأمر.

تشافي وبويول يعلّقان على خطأ تير شتيغن

{ مدريد – وكالات: دافع لاعبا فريق برشلونة السابقين، تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري الحالي، وكارليس بويول، المعتزل، عن حارس مرمى الفريق الحالي، الألماني مارك-أندريه تير شتيجن، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وكلف فريقه الهدف الرابع والهزيمة. وأكد تشافي، الذي شارك في حدث تابع لليجا كسفير له، في العاصمة مدريد، أنه لم ير مباراة البارسا وسيلتا فيجو، ولكن من المنطقي أن يبالغ الناس في خطأ حارس المرمى. أنا أقول إن تير شتيجن شجاع ليعترف (بخطئه)، وأن هذه هي كرة البارسا. كان برشلونة خسر من سيلتا على ملعب الأخير (بالايدوس) بنتيجة 3-4، حيث أخطأ تير شتيجن، ليهدي أصحاب الأرض الهدف الرابع قبل عشر دقائق تقريبا من نهاية المباراة عندما كانت النتيجة 2-3، ليصعب مهمة العودة في النتيجة على فريقه. ومن جانبه، أكد بويول، الذي شارك في نفس الحدث الذي تم تقديم اللاعبين فيه كسفيرين لليجا، أنه يعتبر تير شتيجن من أفضل الحراس على مستوى العالم، فهو يساهم كثيرا (في الفريق)، وأنا أدعمه تماما كمشجع. كما أضاف أن اللعب بالقدمين هي إحدى مميزاته (تير شتيجن)، وعندما تبدأ الكثير من الهجمات (من الخلف)، من الطبيعي أن ترتكب خطأ ما. وحينما تقيم الفريق في آخر الموسم، ستجد أن 95 بالمئة من هجماته تبدأ من الخلف. وقال المدافع الدولي السابق إنه عندما يخطئ حارس المرمى أو المدافع، فخطئهما يكون أوضح، لأنهما الأقرب للمرمى. يجب عليه أن يستمر بنفس الثقة، ولكن عليه أن يتحلى بالشخصية التي تستطيع تخطي هذه المشكلة.

والد زازا ينفي وجود مشاكل مع وست هام

{ لندن – وكالات: نفى والد اللاعب سيموني زازا ووكيل أعماله وجود أي مشاكل بين اللاعب وناديه ويستهام يونايتد الإنكليزي مؤكداً أنه فقط يفتقد لتسجيل هدفه الأول مع الفريق كي تتحسن الأمور ويستعيد الثقة المفقودة. وقال والد اللاعب في تصريحات لموقع (توتو يوفي) زازا يحتاج فقط للتأقلم مع تغيير طريقة اللعب بسبب اختلاف الكرة الإنكليزية عن نظيرتها الإيطالية، هو بخير ولكنه فقط يحتاج لأن يكون أكثر صبراً وهدوءً . وأضاف والد اللاعب أنه بحاجة فقط لتسجيل أول أهدافه لتقليل أجواء التوتر الحالية وليكتسب الثقة المفقودة وهو سعيد للغاية بوجوده في لندن مع ويستهام . وعن عدد المباريات التي يصبح عندها بند شرائه من النادي الإنكليزي إجبارياً قال والد اللاعب بعد المشاركة في عشر مباريات سيصبح زازا لاعباً في ويستهام بشكل نهائي وحتى الأن لعب 4 أو 5 مباريات مع الفريق . وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت وجود نية لدى النادي الإنكليزي في عدم إشراك اللاعب مجدداً في المباريات حتى لا يصبح شرائه أمراً إلزامياً ولكن الرد جاء عملياً باشتراكه في لقاء ميدلسبروه الأخير والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.