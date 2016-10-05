– October 5, 2016

حوار الأجيال مع سلطان الرابعة محسن حسين:

خبر مفبرك عن وفد فني يزور القاهرة سبب لي إحراجاً

لؤي الشقاقي

بغداد

كنت ذا حظً عظيمً في أن يكون اول لقاء صحفي اقوم به وانا في بداية طريقي مع الاستاذ (محسن حسين) رائد وعملاق وهرم الصحافة العراقية، كل الكلام لن يفي شيخ الصحافة حقه ولا ينزله منزلته فهو صاحب قصب السبق والقدح المعلى والقامة الكبرى في تاريخ الصحافة العراقية وحتى العربية بل هو سلطان السلطة الرابعة بحق، هو تاريخ يحوي الكثير من الاحداث والقصص السياسية والانسانية حيث كان جليس ملوك و رؤساء دول ورؤساء الوزارات وكبار الشخصيات السياسية في العراق وفي محيطنا العربي وحتى الدولي، طوال نصف قرن من عمره المديد كان مناقشاً جهبذاً ومحاوراً المعياً له صولات وجولات في عالم الصحافة مع كثير من الشخصيات في قضايا تخص الوطن والامة وله حضور فاعل في ساحة الصحافة والسياسة … كان لنا معه هذا اللقاء :

{ اين ولدت ومتى وفي اي منطقة؟

– ولدت في المشخاب قرية ابو ذهب عام 1934

{ كيف كانت طفولتك ومراحل حياتك الاخرى وصولاً الى ان اصبحت صحفياً لامعاً؟

– في تلك الفترة لم تكن هناك مدارس في القرى. كانت المدرسة الوحيدة في المدينة على بعد اكثر من 10 كيلومترات من قريتهم. ارسلني والدي وانا ابنه الوحيد آنذاك الى امرأة عجوز (مله) في اطراف القرية لتعلمه قراءة القرءان والكتابة ولما حان سن الدراسة ولم تكن بالقرب من القرية مدرسة ارسلني الى مدينة غماس لا عيش في بيت خالي وادرس في المدرسة الابتدائية ولمدة سنة بقيت بعيدا عن عائلتي. في الصف الاول ابتدائي بقيت عدة ايام فقط ثم اكتشف المعلم ومدير المدرسة انني اقرا واكتب فنقلت الى الصف الثاني بدون المرور بالصف الاول.

بعد تلك السنة نقلني والدي الى مدرسة في مدينة المشخاب وبقيت انتقل بين المدينة والقرية الى ان أنهيت الدراسة الابتدائية عام 1948.

اصر الوالد على ان اكمل الدراسة فأخذني الى مدينة اخرى بعيدة هي الشامية حيث توجد مدرسة متوسطة والمهم يوجد هناك اقارب تركني عندهم اربع سنوات بعيدا عن الاهل الا في ايام العطل.

بعد السنوات الاربع نجحت من اخر صف في المدرسة هو الرابع الاعدادي ولم يكن في المدرسة الصف الخامس. كنت قد بلغت السابعة عشرة من العمر فنقلني والدي الى بغداد حيث يعرف اصدقاء وتركني هناك تحت رعايتهم للالتحاق بالصف الخامس الاعدادي في اشهر مدارس بغداد (الاعدادية المركزية) ولم يكن في ذلك الوقت صف سادس

وحاولت بعد ذلك الالتحاق بالقوة الجوية فلم افلح اذ لم اجتز اختبار النظر لأنه شرط اساسي للطيارين

وبعد ذلك اعتمدت على نفسي في البحث هنا وهناك عن عمل فعينت كاتبا في مديرية الصناعة العامة وكنت ارسل مواضيع للصحف الى ان نشرت جريدة الشعب اعلانا عام 1956 تدعوني لمراجعتها وهكذا بدأت العمل الصحفي

{ هل تحب الرياضة وهل مارست أي منها؟

– مارست الرياضة في المتوسطة والاعدادية ففي الشامية كنت ضمن فريق المدرسة لكرة القدم وفي القفز بالزانة وكرة المنضدة وفي بغداد تنافست على بطولة بغداد بكرة المنضدة وعندما عملت بالصحافة تركت كل شيء عدا المشي ان كان المشي رياضة!

{ هل كان يجول في خاطرك ان تعمل بالصحافة وهل في احلام الطفولة للصحافة مكان؟

– لا ابدا حتى عام 1955 حينها كنت اقرا الصحف واكتب القصص القصيرة وارسلها الى الصحف العراقية والمجلات اللبنانية والسورية والعراقية وحسب كتاب صدر في بغداد عن كتاب القصة فان المنشور لي كان 12 قصة غير ان العمل الصحفي وخاصة الاخبار جعلني اترك كتابة القصة.

{ متى بدأت العمل في الصحافة وهل تذكر اسم اول مقالة كتبتها او موضوع وعن ماذا كان يتكلم؟

– في صيف عام 1956قرأت في ركن المرأة في صحيفة الشعب مسابقة لأطرف نكتة، فقررت المشاركة فيها، وأرسلت مع النكتة رسالة بالبريد إلى محررة ركن المرأة وتدعى “ليلى” تضمنت بعض الملاحظات عن ركن المرأة، كتبت الرسالة باسم نسائي واخترت أسما مشتقا من اسمي شقيقتين لي هو (أحلام البدري)، وكانت مفاجأة لي أن الرسالة نشرت في العمود الرئيسي لصفحة المرأة وبتوقيع أحلام البدري في العدد الصادر يوم 27/6/1956

في تلك الفترة كنت أكتب المقالات والقصص وأقدمها بنفسي إلى الصحيفة غير أن ما ينشر منها كان قليلا، ولذلك فوجئت بنشر رسالة أحلام البدري المرسلة بالبريد فور وصولها وكان من الواضح أن سبب ذلك يعود إلى قلة النساء اللواتي يعملن في الصحافة. وأرسلت بالبريد رسالة ثانية نشرت بالنص، وهكذا أصبح لأحلام البدري مقال أسبوعي ينشر في صدر ركن المرأة كل يوم أثنين دون أن يعرف محررو الصحيفة حقيقة (أحلام البدري). وتخلت محررة ركن المرأة الآنسة ليلى عن مقالها الأسبوعي لتحتله مقالات أحلام البدري .

كانت المقالات تتناول قضايا المرأة والأسرة وتطالب بإعطاء المرأة حقوقها وسرعان ما أصبح لها الكثير من القراء، وقد أثارت بعض هذه المقالات الكثير من النقاش والجدل ومن المؤكد إن ذلك يعود إلى الآراء الجريئة التي تطرحها امرأة في وقت كانت الأمية تسود المجتمع وخاصة النساء، وحتى المتعلمات لم تكن لديهن الجرأة على طرح الكثير من مشاكلهن و مطالبهن علنا وبأسمائهن الصريحة.

وأذكر إن من بين الذين عقبوا أو ناقشوا مقالات أحلام البدري معتقدين إنها امرأة الفنان نوري الراوي والمحامي عبد الحميد الشديدي والفنانة زينب بطلة فلم سعيد أفندي وآخرون ويبدو أن الصحيفة أرادت التعرف على هذه المرأة الشجاعة فنشرت يوم 7/11/1956 نداء إلى أحلام البدري في باب بريد القراء الذي كان يحرره الصحفي والإذاعي المعروف حافظ القباني، تدعو فيه السيدة أحلام البدري إلى الحضور للصحيفة.

في البداية قررت عدم الذهاب، ولكن صديقا لي كان يعرف سر أحلام البدري كشف السر!! وأرسل إلى الصحيفة رسالة يقول فيها أن أحلام البدري هو أسم مستعار لرجل يعرفه وأنه مستعد لكشف الحقيقة وقد نشر القباني ذلك في13/11/1956 مما اضطرني للذهاب إلى الصحيفة حيث كانت تنتظرني عدة مفاجآت !!

في قاعة التحرير في الصحيفة في منطقة السنك ببغداد كان هناك الصحفيون المعروفون مثل القباني و محمد حامد ومنير رزوق إضافة إلى رئيس التحرير يحيى قاسم ومدير الإدارة وجيه عيد الله (لبناني عمل فيما بعد مديرا لدار الصياد)، وكان البعض منهم يعرفني كواحد من كتاب القصة القصيرة الشباب الذين يراجعون الصحف للحصول على فرصة لنشر ما يكتبونه ولذلك لم يلتفت لي أحد إلى أن قلت لهم أنا الذي أكتب باسم (أحلام البدري) كانت تلك كلمة السر التي فتحت أمامي أبواب الصحافة على مصراعيها!!

خلال دقائق عرضوا علي العمل براتب شهري قدره 45 دينارا وهو راتب ضخم في ذلك الوقت لم أكن أحلم به أبدا. وقررت على الفور الموافقة والاستقالة من مديرية الصناعة العامة حيث كنت أعمل باجر شهري قدره 27 دينارا.

وكانت المفاجأة الثانية انهم أخذوني إلى ركن في القاعة للتعرف على الآنسة ليلى وكنت في الواقع متشوقا لهذا اللقاء فإذا بها رجل أصلع هو المرحوم منير رزوق !!

وهكذا بدأت العمل الصحفي الفعلي باسمي الصريح، وعملت في التحقيقات والأخبار المحلية إضافة إلى ركن المرأة الذي كنت أحرره باسم أحلام البدري.

{ ما هي اول جريدة او صحيفة عملت فيها؟

– صحيفـــــــة الشعب وهي احدى ابرز الصحف في العهد الملكي.

{ كم عدد مؤلفاتك الادبية والصحفية؟

– العمل الصحفي وخاصة مجال الخبر لم يكن يسمح لي ان امارس غيره ولهذا تراودني افكار كثيرة دون ان انفذها غير اني اصدرت عام 2005 كتابي الاول (ذكريات صحفية) وفي عام 2012 كتابي الثاني (من اوراق صحفي عراقي) والان تحت الطبع كتابي الثالث (صور من الماضي البعيد) في حين بدأت بكتابة مسودات كتابي الرابع وهو ملاحظات عن كتابة الخبر الصحفي وصياغته

{ قرأت انك تقاعدت اكثر من 4 مرات وعدت للعمل فما السبب؟

– تسالني عن سبب محاولاتي التقاعد فأقول ان ذلك له علاقة بالوضع في صحافتنا اما سب العودة فهو حبي لمهنتي وتحديدا للعمل في مجال الاخبار لكني تقاعدت عن العمل منذ بداية حزيران الماضي بسبب ضعف النظر بعد 60 عاما من العمل اليومي المتواصل وانا الان تجاوزت سن الـــ 82 عاما.

{ هل اثر عملك الصحفي على عائلتك؟

– كلا فهم يتفهمون انشغالي وهوايتي العمل الصحفي تشاركني زوجتي نوال الوائلي وهي صحفية ايضا عملت في جريدة الجمهورية ومجلة الف باء بعد تخرجها في اول دورة لقسم الصحافة في جامعة بغداد عام 1968 .

{ هل لديك علاقة بالفن (مسرح سينما) ومن هم اقرب اصدقائك من الفنانين العراقيين والعرب؟

– تربطني علاقة صداقة بالكثير من الفنانين وفي مقدمتهم الفنان يوسف العاني والفنانة زينب و حمودي الحارثي ومن المغنين الفنان ناظم الغزالي اضافة الى عدد من الفنانين المصريين بحكم عملي الصحفي في القاهرة 1972-1976 .

{ هل تحب الموسيقى العراقية والعربية والعالمية؟ وهل تربطك علاقة بالموسيقيين؟

– نعم احب الموسيقى والاغاني ولي راي في هذا انا احب الاغنية وليس كل اغاني المطرب الذي يغنيها. اسمع بشكل دائم ويومي فيروز من الصباح حتى المساء ثم ام كلثوم.

الجانب العملي

{ عدد الجرائد والوكالات التي عملت فيها؟

1- جريدة الشعب 2ملحق جريدة الشعب مجلة الاسبوع 3- جريدة الجمهورية 4- جريدة البلاد 5-وكالة الانباء العراقية (واع) 6- مجلة الف باء 7-وكالة شينخوا الصينية 8- مجلة ان 9-مجلة الان 10- مجلة الصيد 11-الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) 12- وكالة كل العراق (أين).

{ ما تعني لك جريدة الشعب؟

– اول جريدة اعمل فيها وكان لها ولمحرريها الفضل في التعرف على خفايا المهنة والتزاماتها الاخلاقية.

{ ماهي ذكرياتك عن واع وكالة الانباء العراقية؟

– واع اهم مرحلة في حياتي الصحفية فانا احد ثلاثة اسسوا الوكالة عام 1959 ولان عمل وكالات الانباء غير معروف في العراق في ذلك الوقت محليا فقد استدعى التأسيس جهودا مضنية سواء في اختيار الشباب وتدريبهم ومتابعة اساليب العمل فنيا وصحفيا والتدريب على تحرير واساليب اخبار وكالات الانباء وهي تختلف عن اخبار الصحف واخبار الاذاعات لكنها المصدر الاول لتلك المؤسسات الاعلامية. خبر وكالات الانباء يعتمد على السرعة والموضوعية والحياد بعيدا عن الآراء والتحاليل ومقالات الراي وغير ذلك من الفنون الصحفية. والحمد لله فان عشرات الصحفيين تخرجوا من مدرسة واع

{ ماهي المناصب التي تقلدتها؟ وما هو المنصب الاقرب لقلبك؟

– كنت دائما احتل الموقع الثاني مع اصدقاء كانوا رؤساء تحرير ومديرين عامين. كنت في واع معاون المدير العام ونائب رئيس التحرير ونائب رئيس مجلس الادارة و في وكالة نينا كنت المدير المفوض ونائب رئيس مجلس الادارة وفي مجلة الف باء لمدة ربع قرن كنت سكرتير تحرير ونائب رئيس هيئة التحرير وهكذا في بقية المؤسسات الصحفية التي عملت فيها.

{ وظيفة تمنيت شغلها او منصب تمنيت لو تسنمت؟

– لا توجد

{ ما فحوى كتابك ” ذكريات صحفية”؟

– ذكريات عن العمل الصحفي ولقاءاتي مع زعماء وقادة عرب واجانب.

{ هل سجنت او اعتقلت بسبب مقالة او رأي؟

– لم اسجن ولم اعتقل لكني فصلت من عملي في وكالة الاناء العراقية (واع) بعد تولي حزب البعث السلطة عام 1963 وبعد نحو 4 اشهر اعدت الى عملي بعد ان تفهموا طبيعة عمل وكالات الانباء

{ رايك بالثورات العراقية اعوام 58 و 63 و 68

– لي راي بالأنظمة نشرته عدة مرات وهو ان كل نظام في العراق هو اسوأ من سابقه. ومن ناحية موضوعية بغض النظر عن كيفية الاستيلاء على السلطة فان كل نظام له انجازات وله سلبيات والناس يحددون مواقفهم من كل نظام بمدى ما وقع عليهم من ظلم في كل مرحلة.

{ كتبت في مقال (هل تعلمون ان بغداد حكمتها امرأة لمدة 9 سنوات هي السلطانة دوندى) فما رايك في تولي مرأة حكم العراق اليوم؟

– ياريت لكن هذا مستحيل فالشعب العراقي بطبعه يكره الحكام ومن الصعب على امرأة بعكس الرجل مواجهة الكره.

{ ذكرياتك المهمة عن عملك في مصر؟ ما هو اهم حدث عربي برأيك خلال عملك في مصر؟

– عملت في مصر من عام 1972 الى عام 1976 وكانت حرب تشرين 73 اهم احداث تلك الفترة وقد اتيح لي ان اعبر قناة السويس في تلك الايام واشاهد عن كثب ما حققه الجندي المصري على الجيش الاسرائيلي.

{ كيف ترأست وفدا من المطربين يوم 10 كانون الثاني عام 1967؟

– لم اتراس وفدا من المطربين انما كنت ضمن وفد صحفي لكن صديقا لي في جريدة الاخبار المصرية اتصل بتلفون مكتب واع في القاهرة فأعطاه من رد على التلفون الاسماء وكلها لمطربين وقد اتضح ان التلفون كان سابقا لمكتب الوكالة واصبح في شقة سكنها عراقيون شباب جاءوا لمصر للسياحة وكانوا في حالة سكر عندما تلقوا نداء يطلب منهم اسماء اعضاء الوفد فأعطوه اسماء مطربين واضاف لها اسمي رئيسا للوفد لأنه يعرفني وقد سبب لي نشر الخبر احراجا اذ ظن الزملاء انني كنت اسخر منهم.

{ ما هي ابرز المواقف المحرجة التي اعترت عملك الصحفي؟

– في عام 1972 رافقت صدام حسين في زيارته للاتحاد السوفياتي وعوملت هناك معاملة مميزة عن بقية الوفد من حيث السكن وسيارة خاصة فقد اعتمد السوفيات على توصية من سفارتهم ببغداد بالاهتمام بشقيق صدام حسين ولدى تدقيق اسماء الوفد ظنوا ان شقيق صدام حسين لابد ان يكون محسن حسين في حين كان برزان ابراهيم هو المقصود.

{ رأيك في عالم الصحافة اليوم؟

– اذا كان المقصود الصحافة العراقية فان تبعية بعضها لجهات غير محترمة افقد هذا البعض الاحترام لكن هناك صحفاً وصحفيين نفتخر بها وبهم.

{ في موقع التواصل الفيس بوك الى 144 صورة من الماضي فما هي هذه السلسلة؟

– هذه الارقام والاسماء هي للتبويب فقط وهناك اكثر من هذا العدد بدون عنون اي (عامة) وسلسة مع الفنانين وغيرها.

{ بعد هذا العمر الطويل المليء بالإنجازات والبطولات الصحفية والادبية كيف يرى عملاق وشيخ الصحافة العراقية والعربية الوضع الراهن؟

– الوضع سيء والمشكلة الاساسية هي تفشي الفساد المالي والاداري في الحكومة وهذا الفساد هو سبب التدهور الامني والفقر والبطالة واظن ان من الصعب حل هذه المشكلة في الافق المنظور.

{ بما تنصح الشباب ممن يود امتهان الصحافة كمحترف او هاوِ؟

– ان يكون راغبا بالمهنة لا ان تكون المهنة سلما للوصول الى هدف اخر وان يجيد اولا اللغة العربية.

في نهاية لقائنا نعجز عن شكر رائدنا واستاذنا وقدوتنا ابو علاء ونرفع لله اكف الضراعة ان يمد في عمره ويزيده من فضله وان يرزقه الصحة و العافية ليلهم جيلنا و الاجيال القادمة.