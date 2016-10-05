مقتل 21 من الحشد العشائري في غارة جوية خاطئة بالموصل
بغداد – الزمان
اعلن مسؤولون عراقيون ان غارة جوية ادت الى مقتل 21 عنصرا من مقاتلي الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية فجر الاربعاء في منطقة في جنوب مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة الجهاديين.
وقال وزير ومسؤول ان الغارة استهدفت المقاتلين عند الساعة الواحدة فجر الاربعاء شرق بلدة القيارة التي تمت استعادتها من ايدي تنظيم داعش في آب/اغسطس.
وقال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي قائد هؤلاء المقاتلين انهم تمكنوا من صد هجوم شنه جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة وتعرضوا للقصف اثناء تجمعهم عند انتهاء القتال.
من جهته قال وزير الزراعة العراقي فلاح حسن الزيدان الذي تقيم عشيرته في منطقة القيارة ان 21 مقاتلا من الحشد العشائري قتلوا واكد توقيت الضربة.
ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات ضد تنظيم داعش في العراق منذ العام 2014 كما يستهدف الجيش العراقي الجهاديين بطائراته الحربية ومروحياته.
وتاتي الغارة فيما تستعد القوات العراقية لاستعادة الموصل، اخر مدينة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في البلاد.