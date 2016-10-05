مقتل 21 من الحشد العشائري في غارة جوية خاطئة بالموصل

– October 5, 2016

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬ان‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬21‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬العشائري‭ ‬المؤيد‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجهاديين‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬ومسؤول‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬استهدفت‭ ‬المقاتلين‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬شرق‭ ‬بلدة‭ ‬القيارة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬نزهان‭ ‬الصخر‭ ‬اللهيبي‭ ‬قائد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬انهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬جهاديو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعرضوا‭ ‬للقصف‭ ‬اثناء‭ ‬تجمعهم‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬القتال‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬العراقي‭ ‬فلاح‭ ‬حسن‭ ‬الزيدان‭ ‬الذي‭ ‬تقيم‭ ‬عشيرته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القيارة‭ ‬ان‭ ‬21‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬العشائري‭ ‬قتلوا‭ ‬واكد‭ ‬توقيت‭ ‬الضربة‭.‬

ويشن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬كما‭ ‬يستهدف‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الجهاديين‭ ‬بطائراته‭ ‬الحربية‭ ‬ومروحياته‭.‬

وتاتي‭ ‬الغارة‭ ‬فيما‭ ‬تستعد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل،‭ ‬اخر‭ ‬مدينة‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬