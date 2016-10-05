– October 5, 2016

إستعداد فلبيني لتأهيل البنى التحتية

الإعمار يناقش مع واسط الإستعدادات لموسم الأمطار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحثت وزارة الاعمار والإسكان والاشغال والبلديات العامة، اليوم الثلاثاءمع محافظة واسط مشاريع الصرف الصحي والاستعدادات الخاصة بالامطار.

وقال بيان امس أن (الوزيرة آن نافع اوسي ناقشت مع المحافظ مالك خلف الوادي والوفد المرافق له بحضور وكيل الوزارة استبرق الشوك والوكيل الفني جابر عبد خاجي مشاريع محطات المجاري في المحافظة ومنها مدن الكوت والصويرة والنعمانية والاستعداد لموسم الامطار).واضاف انه (تمت مناقشة عدد من المشاريع في قضاء الحي خاصة منطقة الصحابي سعيد بن جبير رضي الله عنه ومناقشة طريق كوت – بدرة – مهران وموضوع تشغيل محطات الوزن على الطرق الخارجية في المحافظة نظرا لأهميتها في مراقبة الاحمال على الطرق وتقليل كلف صيانتها).

ونقل البيان عن اوسي القول ان (الوزارة ماضية بأتجاه اكمال المشاريع وفق تسلسل الفقرات الصحيحة وحسب ما خطط لها وبما يؤدي الى خدمة المواطنين على المدى الطويل دون اللجوء الى الحلول الترقيعية المؤقتة).

وتابع البيان ان (الوادي ثمن دور اوسي ومتابعتها للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة متمنيا استمرار الدعم والتعاون المشترك خدمة للمحافظة واهاليها).

أبدى السفير الفلبيني لدى بغداد رغبة بلاده في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في العراق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقالت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في بيان امس إن(وكيل الوزارة جابر عبد خاجي الحساني استقبل السفير الفلبيني وعددا من أركان السفارة حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في مجالي تنفيذ مشاريع الوزارة ودخول الشركات الفلبينية للعمل والاستثمار). ونقل البيان عن الحساني تأكيده(استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والإسناد للشركات المتخصصة في مجال الماء والصرف الصحي بطريقة الاستثمار والدفع بالآجل، وتوجيه الدعوات المباشرة للشركات الرصينة والمتخصصة التي ترشحها السفارة للعمل في العراق).

في المقابل، أشاد السفير الفلبيني بـ(العلاقات التي تربط البلدين الصديقين)، مبديا رغبة الشركات الفلبينية في (العمل في العراق والمساهمة في تنفيذ المشاريع على يد شركات فلبينية متخصصة لديها الخبرة في مجال البنى التحتية).