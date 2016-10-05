– October 5, 2016

طبيب يحذّر من الإفراط بإستعمال الليفة في الشتاء ومواطنون لـ (الزمان):

نفضّل إستخدام وسائل التنظيف التقليدية عند الإستحمام

بغداد ـ حسن الابراهيمي

كانت فاطمة محمد (محافظة كربلاء) تعتقد ان دعك الجسم بقوة اثناء الاستحمام يؤدي الى زوال الاوساخ منه بسهولة ولكن ادركت اخيراً هذا الخطأٌ الفادح عندما لاحظت ظهور احمرارات بجسدها جراء فركه بطريقة خشنة بليفة محيوكة .

وقالت فاطمة لـ(الزمان) امس ان(الاحمرارات التي ظهرت بجسدي في منطقة الصدر والاكتاف تسببت بحكة مزعجة ،أعتقدت انها حساسية عادية ناتجة عن اكلة معينة ولكن بعد تفاقم الحالة ذهبت الى طبيبة جلدية فشخصت اصابتي بمرض الليفة).

واضافت ان (الطبيبة كتبت لي الادوية المناسبة التي ساهمت بتحسن حالتي وأخذت استخدم ليفة الاطفال الناعمة لتفادي الاصابة ثانية بهذا الامر الذي يبدو انه مزمن لديً). ويعتقد سجاد داود(بغداد) ان (جسده لا ينظف الا باستخدام الليفة فهي الوحيدة القادرة على ازالة الاوساخ) وتابع (اشعر بثقة اكبر بالنظافة عند استعمالها وقد صار عمري 28 سنة والحمد لله لم اعان من اي مرض جلدي الى الآن). وقالت زهراء البياتي (طالبة جامعية) لـ( الزمان ) امس ان افراد عائلتها يستخدمون الليفة القديمة لأنهم يعتقدون انها افضل من المستوردة، باستثناء اختها الصغيرة)، موضحة ان والدتها توصي امرأة في المنطقة بحياكة ليف لعائلتنا فنقوم باستبدال القديمة بصورة دورية.ويفتخر علي سعيد (بغداد) بإمتلاكه ستة انواع من الليف الحديثة احداهن بماسك خشبي للظهر واخرى بخيوط ناعمة. اما علي كريم من واسط فما زال (يستخدم الحجرة السوداء لتنظيف باطن قدمه).

جولة بين الباعة

وقال عمار ياسين الذي يمتهن بيع الليف لـ( الزمان ) امس ان (خيوط النايلون التي تستخدم في صناعة الليفة تأتي من تركيا وتتم عملية الحياكة في بغداد). واضاف ان (الليف تكون على انواع فهناك الليفة السورية العادية والمصنوعة من البريسم وهي الاغلى وهناك ليف مصنوعة من النايلون اما الصابون بامراض الحساسية فيستخدمون الليفة المصنوعة من القطن)، موضحاً ان (ليفة البريسم والقطن من افضل الانواع ولايقل سعرها عن 4 آلاف دينار بحسب حجم الليفة فيما يقل سعر الليفة العادية عن ذلك حتى يصل الى ألف دينار). وذكرت شفاء جواد وهي امرأة اربعينة تمتهن حياكة الليف لـ( الزمان ) امس ان عملها ينطلق من البيت بأوقات الفراغ لتحوك الليف لكونها تهوى الاعمال اليدوية. وبشأن تعلمها هذه المهنة، قالت جواد (تعلمت من امي الحياكة بالسنارة وكيفية استخدام الخيوط القطنية الناعمة واحياناً خيوط من مادة النايلون)، موضحة ان (المردود المادي محدود وليوازي المجهود المبذول في الحياكة).

صابون العطور

وكما يحرص الكثير على اقتناء الليفة المصتنوعة من البريسم او القطن فهناك من يتجنب استخدام صابون العطور المصنوع من المواد الكيماوية مفضلاً استخدام صابون الرقي المصنوع من زيت الزيتون والغار. وقالت الحاجة ام حيدر انها حرصت اثناء رحلتها الاخيرة الى سوريا على اقتناء صابون الغار إذ ان سوريا تعدر المصدر الرئيس لهذا النوع من الصابون.واوضحت لـ( الزمان )، امس (عند وصولنا الى سوريا وبعد اتمام زيارة السيدة زينب سارعت لشراء كمية من صابون الغار ولم اتردد بشراء افضل الانواع)، موضحة ان (سعر كيلو الصابون يبلغ 2500 ليرة اي ما يعادل 7000 دينار). من جهته، اوضح حسين الموسوي (بائع صابون غار) ان (فرنسا هي اول مصنّع لهذا النوع من الصابون وذلك اثناء احتلالها سوريا ووصولها لمدينة الرقة ومن هنا اسموه العراقيون بالصابون الرقي) واضاف (بعد موجة الربيع العربي انتقلت المصانع من سوريا الى تركيا وصار التصدير من هناك)، موضحاً انه (كلما زادت نسبة الغار والزيوت ارتفع سعر الصابونة).اما صلاح رسول (صاحب محل لبيع صابون الغار بالجملة) فيؤكد ان (اسعار الصابون تختلف بحسب كمية الغار وزيت الزيتون المضافة لها) مضيفاً ان ( اغلب الصابون يستورد من سوريا وهناك نوع تركي وتختلف الاسعار من صابونة الى اخرى وهي تبدأ من 750 ديناراً وتصل الى 15 الفاً واكثر) وتابع انها (تجارة مربحة لكنها تحتاج الى خبرة طويلة ومعرفة بالسوق).

اداة اولى

من جهته أكد الطبيب وسام اللامي (المختص في امراض الجلدية والتجميل بالليزر)، ان (صابون الجلد يبقى هو الاداة الاولى والافضل لتنظيف الجسم بكافة اجزائه وقد ظهر في الاونة الاخيرة سائل الاستحمام كوسيلة بديلة عن الصابون لانه يغطي مناطق الجسم كافة بأستخدام كمية قليلة). واضاف ان (كثرة استخدام الليفة والتركيز على فرك بعض مناطق الجسم وخاصة المرفق والكتف وأعلى الظهر يؤدي بمرور الوقت لزيادة الصبغة فيها وظهور ترسبات محببة الشكل في الجلد ذات لون غامق) واشار اللامي الى ان (ازالتها صعبة وعلى اصحاب البشرة الجافة التقليل من استخدام الليفة خاصة في الشتاء).

ونصح اللامي الجميع بـ(قراءة التعلميات قبل شراء الشامبوات خاصة بعد شيوع انواع باسعار رخيصة جداً تؤذي فروة الرأس). وبشأن استخدام الاظافر لتنظيف الجسم اثناء الاستحمام قال ان (الحاجة لاستخدام الاظافر ناتجة كرد فعل طبيعي لوجود حكة او حرقة جلدية ولكن لايصح استخدام الاظافر لتنظيف الجسم). ولفت الى ان (استخدام الحجرة السوداء في تنظيف باطن القدم امر طبيعي لانها منطقة سميكة).وينصح المختصون بالتأكد من غسل الليفة جيداً قبل الإستحمام وتجفيفها بعده ولا بد من وجود تهوية داخل الحمام ويفضل وضع الليفة داخل الماكرويف لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في درجة حرارة متوسطة للقضاء على الجراثيم.