– October 5, 2016

في اليوم العالمي للاعنف – حسين علي الحمداني

من بين الشخصيات العالمية التي أسست لثقافة السلام ونبذ العنف هو المهاتما غاندي الذي اختارت الأمم المتحدة يوم ميلاده في الثاني من تشرين الأول ليحتفل العالم باليوم الدولي للاعنف،وهذا ما يدل على معان عديدة أبرزها إن العنف لا ينتج سوى عنف مقابل وإن ثقافة السلام والمحبة يجب أن تكون هي السائدة في المجتمعات وإن الحوارات مهما كانت طويلة هي أفضل بكثير من العنف الذي ينتج كما أشرنا إلا لحلول تستند على العنف نفسه. غاندي كان حامل لواء اللاعنف وتمكن بفلسفته هذه من أن يحقق ما عجزت معارك عديدة وطويلة عن تحقيقه ،لكن الرجل تمكن من أن يحقق لبلده وشعبه الكثير. ولعلنا في العراق أحوج ما نكون لأن نتوقف كثيرا أمام هذا اليوم العالمي بما يحمله من رسالة لنا ولغيرنا من الشعوب التي ابتليت بالعنف والعنف المضاد لدرجة تعطلت معها التنمية وتوقفت عن الدوران عجلاتها التي كنا نتمنى دورانها بأقصى سرعة. وهذا ما يعني إننا بأمس الحاجة لتربية ألأجيال العراقية على نبذ العنف بكل أشكاله خاصة وإنه بات يشكل ظاهرة خطيرة على المجتمعات وبالتالي تطلب الاهتمام بتوعية المجتمع بمخاطره وتأثيراته على السلم والاستقرار في العراق. وربما يسأل البعض كيف لنا أن نبني مجتمعا يؤمن بهذا؟ إن تطبيق اللاعنف يحتاج لعدة عوامل أهمها: وجود إنسان مؤمن باللاعنف نهج و سبيل حياة لا بديل عنه، ويتمتع بالقوة والإرادة على زرع بذور التسامح في قلب الأخوة الإنسانية من أجل بناء مجتمع سليم. والعامل الثاني هو:وجود مبادئ أخلاقية قابلة للتطبيق في سياق التربية اللاعنفية قوامها المحبّة لكل للجميع و التضحية من أجل الإنسانية وتحمل المسؤولية في نشر الأمن والسلام في البلد. وبالتالي إن هذه العوامل الرئيسية وغيرها من العوامل الفرعية من شأنها أن تؤسس لثقافة نفتقدها ليس في العراق بل في عالمنا العربي والإسلامي بصورة عامة رغم التجارب المريرة التي مررنا بها ودفعنا فواتيرها الباهضة جدا،إلا إننا لم نتمكن من استنتاج الدروس والعبر لمستقبلنا ومستقبل ألأجيال في بلداننا. لهذا نجد أنفسنا في العراق والعالم العربي والإسلامي بأمس الحاجة لنشر ثقافة اللاعنف في مجتمعاتنا وتجاوز الكثير من الأخطاء المقصودة منها وغير المقصودة التي جعلت من العنف اللغة الوحيدة التي يلجأ إليها البعض دون أن يفكروا ملياً بأن هنالك لغات أخرى قادرة على أن تحقق قواسم مشتركة كبيرة في الحوار والنقاش والوصول لنتائج ترضي الجميع وتحفظ حقوق الجميع خاصة وإن العالم يتشارك مع بعضه البعض فكيف لا يتشارك أبناء البلد الواحد الذين تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة جدا.