– October 5, 2016

إلى متى؟

لابد للحكومات الفاشلة ان تواجه بغضب شعبي، ربما يتحول عندما يبلغ الحماسة مستوى الانفجار الى عصيان مسلح، ثم ثورة جماهيرية واسعة وهذه بديهية تاريخية عرفتها شعوب العالم في القارت كافة ضد من يعمل على اخماد شعلة الروح الوطنية ومصادرت حقوق الانسان من اجل الحفاظ على الاعتبارات الاجتماعية والمراكز الوظيفية بشتى الوسائل القمعية والاساليب الذرائعية كما حدث ذلك من احداث شعبية عمت مدن العراق احتجاجاً على تردي الخدمات وفشل الحكومات المحليه والحكومه المركزية، وتفشي الفساد وسرقت المال العام وتقاسمه بين قادت الاحزاب والكتل المتسلطة والحاكمة واستغلاله لاغراضهم الشخصية، ناهيك عن حالات الارهاب التي ادمت الشعب المظلوم الذي حرم من التمتع بخيراته المسلوبة والتي تحولت الى نقمة للفقراء. ومعى هذا كله لايعترف المسؤولون في الحكومات المحلية والحكومة المركزية بفشلهم، وظلت هذه الحكومات اسيرة الحقيقة متهمة جهات سياسية وحزبية وشخصية وراء هذه الاحداث الشعبية (تظاهرات الاحتجاج) وان دل هذا على شيء فانما يدل على خوف الجهات المسوؤلة من الاستياء الشعبي الذي يتحول الى ثورة عارمة كما اسماها بعض المواطنين المتظاهرين بأنها بداية (ثورة الجياع) او بداية الثورة ضد الوضع السياسي كما سماها احد الناطقين لاحدى الحركات السياسية في العراق على طريق تحرير الانسان من الظلم والتعسف الذين يواجهها باستمرار في حياته اليومية ولاسيما الجانب الخدمي ولكن مع الاسف الشديد لم نجد هناك من يعالج هذه الفوضى ويصلح الامور في تحقيق حركة اصلاحية جذرية وجدية، فبدل من مواجهة مطالب الجماهير الغاضبة بروح ديمقراطية شفافة يهاجمون باطلاق النار عليهم والتهديد بالقتل ومنع الغضب الشعبي من الاساليب الديمقراطية التي هي حق قانوني ومشروع يعبر من خلاله الشعب عن ارائه وطموحاته، فلماذا هذا الربط بين الملفات الخدمية والملفات السياسية؟ لماذا لا تواجه الدولة (السلطة) الشعب صراحه لتقول اننا (طلاب) مناصب لا دعاة مناقب، على الدوله متمثلة بالسلطة ان لاتخاف من الشعب، لان الخوف في هذه الايام لايفسر الهروب من غضب الشعب وانما يفسر الخوف على المكاسب التي حصلوا عليها، والخوف على الاموال والثراء والمراكز الوظيفية التي عاشوا فيها وعليها، وانني ارى ان مواجهة الشعب بالغضب والقسوة والنار هي فشل في ادارة الدولة والتمسك فيها بالقوة وسلب وتدمير حقوق الناس. ان تطبيق البرنامج الاصلاحي والتخلص من هيمنة الاحزاب والكتل السياسية الفاسدة المتمسكة بنظام المحاصصة الفاسد، هما الطريق الصحيح لحل كافة الملفات الاخرى وفك اسر السلطة من الظلال والوعود البراقة وتبيان حقيقة مايحدث في الساحة العراقية من فشل مستمر في معالجة التجاوزات والسلبيات التي ترافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والخدمية. والدولة الرائدة والواثقة بنفسها تحرق الوعود بتقديم المنجزات على ارض الواقع، ولكن مع الاسف الشديد ينام الانسان العراقي على (اواعدك ياوعد) ويقعد على (اسقيك ياكمون) فمتى ينام وعد بهدوء على الاقل؟ وصدق من قال لاصحاب الوعود الكثيرة (اواعدك ياوعد واسقيك ياكمون)