الجنيه الاسترليني يهبط دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ 1985

– October 5, 2016

لندن – (رويترز) – هبط الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء دون 1.27 دولار للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 1985 وتراجعت العملة البريطانية أيضا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات أمام العملة الأوروبية الموحدة بفعل المخاوف من خروج “صعب” لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتراجع الاسترليني منذ أسبوعين بفعل المخاوف من أن تولي بريطانيا أولوية للحد من الهجرة على تعزيز التجارة في مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى في 31 عاما أمام العملة الأمريكية ليصل إلى 1.2686 دولار بعد الفتح قبل أن يتعافى إلى 1.2717 دولار ليسجل انخفاضا طفيفا عن مستواه عند الفتح.

وانخفضت العملة البريطانية 0.5 بالمئة أمام اليورو إلى 88.43 بنس لليورو قبل أن تعوض بعض خسائرها أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ولامس مؤشر يقيس متانة العملة على نطاق أوسع أدنى مستوى له منذ عام 2009 قبل أن يتعافى.