تركيا تحذر من تدفق مليون لاجئ وقتال طائفي بعد داعش في الموصل
يلدريم:خطط واشنطن في الهجوم غير واضحة
اسطنبول- توركان اسماعيل
حذر وزير الدفاع التركي فكري إشيق الثلاثاء من أن الهجوم المزمع شنه على مدينة الموصل العراقية قد يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص. وأردف قائلا في بيان إن أي تدفق محتمل للاجئين يجب احتواؤه داخل العراق وإلا فإنه سيضع عبئا كبيرا على تركيا وسيكون له تبعات على أوروبا. فيما قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء إن الجيش التركي يستطيع القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا “مثلما فعل مع تنظيم داعش” وحذر من اشتباكات طائفية جديدة في العراق بعد هجوم مُزمع على مدينة الموصل. وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن العمليات التركية في سوريا سوف تستمر لحين القضاء على “كل الجماعات الإرهابية” في محيط مدينة الباب وقال إن الفصائل الكردية تشغل الفراغ الذي خلفته الدولة الإسلامية. وأردف لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان مع استئناف اجتماعات تكتل الحزب في البرلمان بعد عطلة الصيف “مثلما طردنا داعش إلى جنوب جرابلس بالتعاون مع الجيش السوري الحر نحن قادرون على طرد وحدات حماية الشعب الكردية من جرابلس.” وأشار إلى أن الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لشن هجوم على مدينة الموصل العراقية ليست واضحة وأن هناك تهديدا بتحول الموصل إلى ساحة اشتباكات طائفية جديدة بعد أي عملية للقضاء على داعش -الدولة الإسلامية بالمنطقة.