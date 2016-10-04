تركيا تحذر من تدفق مليون لاجئ وقتال طائفي بعد داعش في الموصل

– October 4, 2016

يلدريم‭:‬خطط‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬واضحة

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬التركي‭ ‬فكري‭ ‬إشيق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬المزمع‭ ‬شنه‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬تدفق‭ ‬محتمل‭ ‬للاجئين‭ ‬يجب‭ ‬احتواؤه‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وإلا‭ ‬فإنه‭ ‬سيضع‭ ‬عبئا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬على‭ ‬أوروبا‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬يستطيع‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ “‬مثلما‭ ‬فعل‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش”‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬اشتباكات‭ ‬طائفية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مُزمع‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬لحين‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ “‬كل‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭” ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬تشغل‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬خلفته‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأردف‭ ‬لأعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬اجتماعات‭ ‬تكتل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬الصيف‭ “‬مثلما‭ ‬طردنا‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬جرابلس‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬جرابلس‭.” ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬ليست‭ ‬واضحة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬تهديدا‭ ‬بتحول‭ ‬الموصل‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬اشتباكات‭ ‬طائفية‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالمنطقة‭.‬