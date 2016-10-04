تصفية مؤسس الجناح العسكري للإخوان ورصد تدريبات فى الصعيد على المفخخات
الحكومة المصرية تتجه الى الاعتماد على اليوان الصيني
القاهرة – مصطفى عمارة
قامت قوات الامن المصرية بتصفية عضو المكتب العام بجماعة الاخوان المسلمين والمؤسس للجناح المسلح للجماعة بعد مداهمة قوات الامن المركزي للوكر الذي يختبيء به بمنطقة المعراج بالبساتين بالقاهرة.
واكد مصدر امنى ان المتهم محمد كمال مؤسس الجناح المسلح للاخوان شارك فى تفجير موكب النائب العام المستشار هشام بركات ومحاولة اغتيال المفتي السابق .
فى السياق ذاته اكد مصدر امنى للزمان ان اجهزة الامن رصدت قيام خلايا مسلحة للاخوان بالتدريب فى الصحراء والمناطق النائية بالصعيد على استخدام السيارات المفخخة واعتبر عدد من الخبراء ان لجوء الجماعات الارهابية الى استخدام السيارات المفخخة يعد الاخطر . وقال اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري ان هذا الاسلوب يصعب مهمة رجال الامن لانه يعتمد على المفاجأة ولا يمكن رصده سوي باستخدام كاميرات المراقبة فى شوارع الجمهورية على قدر الامكان ورأى هشام النجار الباحث فى شئون الجماعة الاسلامية ان اسلوب السيارات المفخخة انتقل مؤخرا من العراق الى مصر وتستخدمة التيارات الاكثر تطرفا مثل بيت المقدس الذي يعد متمركزا فقط فى سيناء بعد الضربات الامنية التى تلقاها بل امتد الى قلب القاهرة والجيزة .
واضاف ان جميع التيارات الارهابية تمتلك فنيين يمكنهم استخدام هذا الاسلوب.
الى ذلك فرضت ازمة الاحتياطي النقدي من الدولار والذي وصل سعره الى 13 جنية فى السوق السوداء على الحكومة المصرية التوجه للاعتماد فى المرحلة القادمة على اليوان الصيني خاصة مع بدء اعتماد العملة الصينية كاحتياطي نقدي عالمي بجانب الدولار واليورو والين والاسترليني ومما ساهم فى ذلك عرض احد الشركات الحكومية الصينية مبلغ 20 مليار من عملتها لتمويل اقامة المدينة الادراية التى تعتزم مصر اقامتها لتكون مركزاً للمنشات الحكومية لتخفيف التكدس عن العاصمة المصرية فضلا عن اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن محادثات تتم بين البنك المصري وبنك الشعب الصيني للاتفاق على الية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين وهو ما سوف يتيح لمصر رفع احتياطها من النقد الاجنبي والذي سوف يسهم فى حصول مصر على قرض البنك الدولي والذي اشترط على مصر الحصول على تمويل اضافي يتراوح ما بين 5و 6 مليار دولار لتتمكن من الحصول على الدفعة الاولي من قرض الصندوق.
وفى المقابل قررت هيئة قناة السويس اضافة اليوان الصيني ضمن العملات المتداولة فى نحصيل رسوم القناة واكد الفريق مهاب مميش ان اضافة اليوان الصيني ضمن العملات المتداولة فى تحصيل رسوم عبور السفن سوف يحمي ايرادات القناة من تقلبات اسعار الدولار وعن تأثير اعتماد مصر على اليوان الصيني فى المرحلة المقبلة