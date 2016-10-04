تصفية مؤسس الجناح العسكري للإخوان ورصد تدريبات فى الصعيد على المفخخات

– October 4, 2016

الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

قامت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬المصرية‭ ‬بتصفية‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬العام‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والمؤسس‭ ‬للجناح‭ ‬المسلح‭ ‬للجماعة‭ ‬بعد‭ ‬مداهمة‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬المركزي‭ ‬للوكر‭ ‬الذي‭ ‬يختبيء‭ ‬به‭ ‬بمنطقة‭ ‬المعراج‭ ‬بالبساتين‭ ‬بالقاهرة‭.‬

‭ ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬ان‭ ‬المتهم‭ ‬محمد‭ ‬كمال‭ ‬مؤسس‭ ‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬للاخوان‭ ‬شارك‭ ‬فى‭ ‬تفجير‭ ‬موكب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬هشام‭ ‬بركات‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬المفتي‭ ‬السابق‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬رصدت‭ ‬قيام‭ ‬خلايا‭ ‬مسلحة‭ ‬للاخوان‭ ‬بالتدريب‭ ‬فى‭ ‬الصحراء‭ ‬والمناطق‭ ‬النائية‭ ‬بالصعيد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬واعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬ان‭ ‬لجوء‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬يعد‭ ‬الاخطر‭ . ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬نبيل‭ ‬فؤاد‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاسلوب‭ ‬يصعب‭ ‬مهمة‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬لانه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المفاجأة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬رصده‭ ‬سوي‭ ‬باستخدام‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬فى‭ ‬شوارع‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الامكان‭ ‬ورأى‭ ‬هشام‭ ‬النجار‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬اسلوب‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬انتقل‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬وتستخدمة‭ ‬التيارات‭ ‬الاكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬مثل‭ ‬بيت‭ ‬المقدس‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬متمركزا‭ ‬فقط‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الامنية‭ ‬التى‭ ‬تلقاها‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬القاهرة‭ ‬والجيزة‭ .‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬التيارات‭ ‬الارهابية‭ ‬تمتلك‭ ‬فنيين‭ ‬يمكنهم‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬الاسلوب‭.‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬فرضت‭ ‬ازمة‭ ‬الاحتياطي‭ ‬النقدي‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬والذي‭ ‬وصل‭ ‬سعره‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬جنية‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬التوجه‭ ‬للاعتماد‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬اعتماد‭ ‬العملة‭ ‬الصينية‭ ‬كاحتياطي‭ ‬نقدي‭ ‬عالمي‭ ‬بجانب‭ ‬الدولار‭ ‬واليورو‭ ‬والين‭ ‬والاسترليني‭ ‬ومما‭ ‬ساهم‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬احد‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬الصينية‭ ‬مبلغ‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬من‭ ‬عملتها‭ ‬لتمويل‭ ‬اقامة‭ ‬المدينة‭ ‬الادراية‭ ‬التى‭ ‬تعتزم‭ ‬مصر‭ ‬اقامتها‭ ‬لتكون‭ ‬مركزاً‭ ‬للمنشات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتخفيف‭ ‬التكدس‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعلان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬محادثات‭ ‬تتم‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬المصري‭ ‬وبنك‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬الية‭ ‬ثنائية‭ ‬لمقايضة‭ ‬العملات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يتيح‭ ‬لمصر‭ ‬رفع‭ ‬احتياطها‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الاجنبي‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬حصول‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬والذي‭ ‬اشترط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬اضافي‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5و‭ ‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدفعة‭ ‬الاولي‭ ‬من‭ ‬قرض‭ ‬الصندوق‭.‬

‭ ‬وفى‭ ‬المقابل‭ ‬قررت‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬اضافة‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬ضمن‭ ‬العملات‭ ‬المتداولة‭ ‬فى‭ ‬نحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬القناة‭ ‬واكد‭ ‬الفريق‭ ‬مهاب‭ ‬مميش‭ ‬ان‭ ‬اضافة‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬ضمن‭ ‬العملات‭ ‬المتداولة‭ ‬فى‭ ‬تحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬عبور‭ ‬السفن‭ ‬سوف‭ ‬يحمي‭ ‬ايرادات‭ ‬القناة‭ ‬من‭ ‬تقلبات‭ ‬اسعار‭ ‬الدولار‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬اعتماد‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة