حرب شوارع في حلب وموسكو تطالب واشنطن بالحكمة وتنشر صواريخ إس 300 في سوريا

– October 4, 2016

تفجير‭ ‬حفل‭ ‬عرس‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬الحسكة‭ … ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬تستغل‭ ‬هجوم‭ ‬الاسد‭ ‬لأخذ‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية

حلب‭ – ‬موسكو‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

تخوض‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شوارع‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هجومها‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬أفق‭ ‬التحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬مسدودا‭ ‬مع‭ ‬تعليق‭ ‬واشنطن‭ ‬محادثاتها‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬حول‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭.‬ودعت‭ ‬موسكو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التحلي‭ ‬بالحكمة‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬تعليق‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬السلام‭.‬و‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬نشرت‭ ‬نظام‭ ‬صواريخ‭ ‬إس‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬قاعدتها‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬ميدانيا،‭ ‬تخوض‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬شوارع‭ ‬وأبنية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‮»‬‭ ‬حلب‭ ‬حيث‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬مع‭ ‬الاحياء‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقالت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬تفجيرا‭ ‬استهدف‭ ‬قاعة‭ ‬بها‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحسكة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬وأن‭ ‬العريس‭ ‬وزعيما‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تتقدم‭ ‬حاليا‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬وتحاول‭ ‬التوسع‭ ‬شمالا‭ ‬نحو‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬الباشا‮»‬‭.‬وقال‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنهم‭ ‬صدوا‭ ‬هجوما‭ ‬للجيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬واصلت‭ ‬فيه‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬وسورية‭ ‬قصف‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬الأجزاء‭ ‬المحاصرة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬تقطعت‭ ‬السبل‭ ‬بآلاف‭ ‬المدنيين‭.‬وأضافوا‭ ‬أنهم‭ ‬ألحقوا‭ ‬خسائر‭ ‬بمقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬للحكومة‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الحافة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لشرق‭ ‬حلب‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المعارضة‭.‬وقال‭ ‬مقاتل‭ ‬تابع‭ ‬لفيلق‭ ‬الشام‭ ‬المعارض‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬اسمه‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحلبي‭ ‬إن‭ ‬الفصيل‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬تصدى‭ ‬لمحاولات‭ ‬التقدم‭ ‬صوب‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬وقتل‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬ودمر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المركبات‭.‬وقال‭ ‬قيادي‭ ‬آخر‭ ‬بالمعارضة‭ ‬يتبع‭ ‬جماعة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الزنكي‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬فتح‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متزامن‭ ‬لتشتيت‭ ‬جهود‭ ‬قوات‭ ‬المعارضة‭ ‬وألقى‭ ‬منشورات‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تدعوهم‭ ‬للاستسلام‭.‬وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الزنكي‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬سوى‭ ‬المنطقة‭ ‬بالأرض‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬أمام‭ ‬المقاتلين‭ ‬سوى‭ ‬التراجع‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭.‬وقال‭ ‬معارضون‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬مقصود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬حلب‭ ‬استغلت‭ ‬مكاسب‭ ‬الجيش‭ ‬للتحرك‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬الشقيف‭ ‬الصناعية‭.‬وقال‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مون‭ ‬ان‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفيات‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬المفوض‭ ‬الأعلى‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬رعد‭ ‬الحسين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المأساة‮»‬‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬تستدعي‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬تقييد‭ ‬حق‭ ‬الفيتو‭ ‬للدول‭ ‬الخمس‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬وترد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬والهجوم‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬وحلفائه‭ ‬باطلاق‭ ‬القذائف‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭. ‬وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬47‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬جراء‭ ‬قذائف‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬وأحياء‭ ‬المريديان‭ ‬والسبيل‭ ‬وسليمان‭ ‬الحلبي‭ ‬فيغرب‭ ‬حلب‭.‬وطالب‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬عاجل‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬لايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬للسكان‭.‬وقال‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتح‭ ‬بها‭ ‬اجتماعا‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬عقده‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المندوبين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬ترتيبات‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬هو‭ ‬مذبحة‭ ‬بالمعنى‭ ‬الحرفي‮»‬‭.‬ودفع‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬محادثاتها‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬بشأن‭ ‬اعادة‭ ‬احياء‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬انهار‭ ‬بعدما‭ ‬صمد‭ ‬اسبوعا‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بسهولة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬جوش‭ ‬ارنست‭ ‬ان‭ ‬‮«‬صبر‭ ‬الجميع‭ ‬قد‭ ‬نفد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬السوري‭.‬واوضح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتخل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سوريا‭ ‬ولم‭ ‬تعدل‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬خطة‭ ‬لاحلال‭ ‬السلام‭ ‬فيها‭ ‬رغم‭ ‬تعليق‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬وقال‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬ضفتي‭ ‬الاطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬امام‭ ‬مركز‭ ‬ابحاث‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬السوري،‭ ‬ولن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬مساعي‭ ‬السلام،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬ننسحب‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬العمل‭ ‬المتعدد‭ ‬الاطراف‭. ‬سنواصل‭ ‬السعي‭ ‬لاحراز‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬انهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬لكنه‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬عنيفا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وروسيا‭ ‬‮«‬اللذين‭ ‬رفضا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصار‭ ‬عسكري‭ ‬يمر‭ ‬بجثث‭ ‬مقطعة‭ ‬ومستشفيات‭ ‬تتعرض‭ ‬للقصف‭ ‬واطفال‭ ‬مروعين‮»‬‭.‬وردت‭ ‬موسكو‭ ‬بدعوة‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬التحلي‭ ‬ب»الحكمة‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭.‬