حرب شوارع في حلب وموسكو تطالب واشنطن بالحكمة وتنشر صواريخ إس 300 في سوريا
تفجير حفل عرس كردي في الحسكة … الوحدات الكردية تستغل هجوم الاسد لأخذ المنطقة الصناعية
حلب – موسكو – بيروت – الزمان
تخوض قوات النظام السوري الثلاثاء «حرب شوارع» ضد مقاتلي المعارضة في حلب في شمال سوريا في اطار هجومها للسيطرة على الاحياء الشرقية من المدينة، فيما يبقى أفق التحرك الدبلوماسي مسدودا مع تعليق واشنطن محادثاتها مع موسكو حول الازمة السورية.ودعت موسكو الثلاثاء واشنطن الى «التحلي بالحكمة السياسية» فيما اكدت الولايات المتحدة ان تعليق المحادثات حول وقف لاطلاق النار لا يعني التخلي عن السلام.و قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنها نشرت نظام صواريخ إس 300 في قاعدتها البحرية في طرطوس في سوريا.ميدانيا، تخوض قوات النظام السوري الثلاثاء «حرب شوارع وأبنية في وسط مدينة» حلب حيث خطوط التماس مع الاحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقالت وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن تفجيرا استهدف قاعة بها حفل زفاف كردي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 22 شخصا قُتلوا في الانفجار مضيفا أن المصابين في حالة حرجة وأن العريس وزعيما بارزا في أحد الأحزاب الكردية بين القتلى.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان «قوات النظام تتقدم حاليا بشكل تدريجي في وسط المدينة على حساب الفصائل المقاتلة وتحاول التوسع شمالا نحو حي بستان الباشا».وقال مقاتلو المعارضة السورية الثلاثاء إنهم صدوا هجوما للجيش في جنوب حلب في الوقت الذي واصلت فيه طائرات روسية وسورية قصف مناطق سكنية في الأجزاء المحاصرة من المدينة حيث تقطعت السبل بآلاف المدنيين.وأضافوا أنهم ألحقوا خسائر بمقاتلين موالين للحكومة بعد ساعات من الاشتباكات على حدود منطقة الشيخ سعيد الواقعة على الحافة الجنوبية لشرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة.وقال مقاتل تابع لفيلق الشام المعارض ذكر أن اسمه عبد الله الحلبي إن الفصيل الذي ينتمي إليه تصدى لمحاولات التقدم صوب منطقة الشيخ سعيد وقتل عشرة من المقاتلين الموالين للنظام السوري ودمر عددا من المركبات.وقال قيادي آخر بالمعارضة يتبع جماعة نور الدين الزنكي إن الجيش فتح عدة جبهات في وقت متزامن لتشتيت جهود قوات المعارضة وألقى منشورات من طائرات هليكوبتر تدعوهم للاستسلام.وقال القيادي في جماعة نور الدين الزنكي إن الجيش سوى المنطقة بالأرض ولم يكن أمام المقاتلين سوى التراجع تحت وطأة القصف الروسي.وقال معارضون إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على منطقة الشيخ مقصود الاستراتيجية في شمال حلب استغلت مكاسب الجيش للتحرك نحو منطقة الشقيف الصناعية.وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان استهداف المستشفيات يشكل «جريمة حرب».كما اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين الثلاثاء أن «المأساة» الجارية في حلب تستدعي «من دون تأخير» تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.وترد الفصائل المعارضة على القصف والهجوم من النظام وحلفائه باطلاق القذائف على الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» الثلاثاء عن مقتل ستة اشخاص وإصابة 47 آخرين بجروح، جراء قذائف أطلقتها «التنظيمات الارهابية» على الحرم الجامعي وأحياء المريديان والسبيل وسليمان الحلبي فيغرب حلب.وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الثلاثاء بوقف اطلاق نار عاجل في حلب لايصال المساعدات الانسانية للسكان.وقال ابو الغيط في كلمة افتتح بها اجتماعا غير عادي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة الوضع في حلب، «ما يجري في هذه المدينة العريقة منذ انهيار ترتيبات الهدنة في 19 ايلول/سبتمبر الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي».ودفع التصعيد في حلب واشنطن الى تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن اعادة احياء وقف اطلاق النار الذي انهار بعدما صمد اسبوعا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي الاثنين «لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة»، في وقت اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست ان «صبر الجميع قد نفد» في الموضوع السوري.واوضح وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء ان الولايات المتحدة «لم تتخل» عن سوريا ولم تعدل عن السعي الى خطة لاحلال السلام فيها رغم تعليق تعاونها مع روسيا.وقال في خطاب حول العلاقات بين ضفتي الاطلسي في بروكسل امام مركز ابحاث «لن نتخلى عن الشعب السوري، ولن نتخلى عن مساعي السلام، كما لا ننسحب من ميدان العمل المتعدد الاطراف. سنواصل السعي لاحراز تقدم من اجل انهاء هذه الحرب».لكنه شن هجوما عنيفا على النظام السوري وروسيا «اللذين رفضا الدبلوماسية من اجل مواصلة انتصار عسكري يمر بجثث مقطعة ومستشفيات تتعرض للقصف واطفال مروعين».وردت موسكو بدعوة واشنطن الى التحلي ب»الحكمة السياسية» الثلاثاء.