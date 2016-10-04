لندن ستسمح بإعفاء جنودها من ملاحقة قوانين حقوق الانسان

– October 4, 2016

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

على‭ ‬نفس‭ ‬الخطى‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الجنود‭ ‬بالخارج‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لإعفاء‭ ‬عسكرييها‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتفادي‭ ‬تعرضهم‭ ‬لملاحقات‭ ‬تعسفية‭ ‬تتعلق‭ ‬بعملياتهم‭ ‬الخارجية‭.‬وسيسمح‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬للعسكريين‭ ‬البريطانيين‭ ‬بعدم‭ ‬الخضوع‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحالات‭.‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ستعمل‭ ‬حكومتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإقرار‭ ‬لقواتنا‭ ‬بالعمل‭ ‬الممتاز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭. ‬والذين‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬سيحظون‭ ‬بدعمنا‭ ‬حين‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬سنبادلهم‭ ‬بعرفان‭ ‬جميلنا‭ ‬وسنضع‭ ‬حدا‭ ‬لنظام‭ ‬الشكاوى‭ ‬الكيدية‭ ‬التي‭ ‬لاحقت‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬سابقة‮»‬‭.‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬بيرمنغهام‭ ‬بوسط‭ ‬إنكلترا،‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬رفع‭ ‬شكاوى‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتهامات‭ ‬زائفة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬مايكل‭ ‬فالون‭.‬وقال‭ ‬فالون‭ ‬‮«‬تم‭ ‬استغلال‭ ‬نظامنا‭ ‬القضائي‭ ‬لتوجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬زائفة‭ ‬إلى‭ ‬جنودنا‭ ‬بصورة‭ ‬معممة‮»‬‭.‬وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تسبب‭ ‬بمعاناة‭ ‬كبرى‭ ‬لأشخاص‭ ‬جازفوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬لحمايتنا،‭ ‬وكلف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬الملايين،‭ ‬وهناك‭ ‬خطر‭ ‬جدي‭ ‬بان‭ ‬يمنع‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬عملها‮»‬‭.‬وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬العسكريين‭ ‬البريطانيين‭ ‬سيواصلون‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جنيف‭ ‬رغم‭ ‬إعفائهم‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬وأنشأت‭ ‬لندن‭ ‬هيئة‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الادعاءات‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

مكلفة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬يوجهها‭ ‬مدنيون‭ ‬عراقيون‭ ‬إلى‭ ‬جنود‭ ‬بريطانيين‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬ورحيل‭ ‬القوات‭ ‬القتالية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

وفي‭ ‬31‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬كانت‭ ‬الهيئة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬1374‭ ‬حالة‭ ‬سوء‭ ‬معاملة‭ ‬واختفاء‭ ‬وقتل‭. ‬وتمت‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬تسوية‭ ‬326‭ ‬حالة‭ ‬وتقديم‭ ‬تعويضات‭ ‬بقيمة‭ ‬اجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬تقريبا‭ (‬23‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭).‬