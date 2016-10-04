البحرية السعودية تبدأ مناورات ضخمة في الخليج العربي ومضيق هرمز

– October 4, 2016

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬السعودية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الاضخم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي،‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬يظللها‭ ‬توتر‭ ‬متصاعد‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬مع‭ ‬ايران‭. ‬وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬انطلقت‭ ‬اليوم‭ ‬مناورات‭ +‬درع‭ ‬الخليج‭ ‬-1‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومضيق‭ ‬هرمز‭ ‬وبحر‭ ‬عمان‮»‬‭. ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المناورات‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬تشكيلات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البحرية،‭ ‬تشمل‭ ‬الزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬وطيران‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬ومشاة‭ ‬البحرية‭ ‬ووحدات‭ ‬الأمن‭ ‬البحرية‭ ‬الخاصة‭. ‬وبحسب‭ ‬قائد‭ ‬التمرين‭ ‬العميد‭ ‬البحري‭ ‬الركن‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬هزاع‭ ‬القحطاني،‭ ‬تعد‭ ‬التدريبات‭ ‬‮«‬من‭ ‬أضخم‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الأسطول‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العَربي‭ ‬وبحر‭ ‬عمان‭ ‬مروراً‭ ‬بمضيق‭ ‬هرمز‮»‬،‭ ‬وتشمل‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أبعاد‭ ‬العمليات‭ ‬البحرية‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬الحروب‭ ‬الجوية‭ ‬والسطحية‭ ‬وتحت‭ ‬سطحية‭ ‬والحرب‭ ‬الالكترونية‭ ‬وحرب‭ ‬الألغام‭ ‬وعمليات‭ ‬الابرار‭ ‬لمشاة‭ ‬البحريةووحدات‭ ‬الأمن‭ ‬البحرية‭ ‬الخاصة‭ ‬والرماية‭ ‬بالذخيرة‭ ‬الحية‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬القحطاني‭ ‬ان‭ ‬المناورات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والاداء‭ ‬الاحترافي‭ ‬لوحدات‭ ‬ومنسوبي‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬استعدادا‭ ‬لحماية‭ ‬المصالح‭ ‬البحرية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ضد‭ ‬اي‭ ‬عدوان‭ ‬محتمل‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬السلطان‭ ‬اكد‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬المناورات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الدفاع‭ ‬‮«‬عن‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬وحماية‭ ‬الممرات‭ ‬الحيوية‭ ‬والمياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬وردع‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬محتملة‭ ‬قد‭ ‬تعيق‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الممرات‭ ‬المائية،‭ ‬ويفصل‭ ‬بين‭ ‬الخليج‭ ‬وبحر‭ ‬عمان،‭ ‬وتمر‭ ‬عبره‭ ‬سفن‭ ‬تنقل‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬المصدر‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والكويت‭ ‬والعراق‭ ‬وايران‭ . ‬

وتقع‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬على‭ ‬طرفين‭ ‬متقابلين‭ ‬من‭ ‬الخليج،‭ ‬وسبق‭ ‬لطهران‭ ‬ان‭ ‬لوحت‭ ‬باغلاق‭ ‬المضيق‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اي‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬خصومها‭ ‬الاقليميين‭.‬

ويسود‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬ودول‭ ‬الخليج،‭ ‬خصوصا‭ ‬السعودية‭. ‬وقطعت‭ ‬الرياض‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مقار‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محتجين‭ ‬على‭ ‬اعدام‭ ‬الشيخ‭ ‬السعودي‭ ‬الشيعي‭ ‬المعارض‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭.‬

وتقف‭ ‬السعودية‭ ‬وايران‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬من‭ ‬نزاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لاسيما‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭.‬

وشهد‭ ‬المضيق‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية‭ ‬حوادث‭ ‬بين‭ ‬البحريتين‭ ‬الايرانية‭ ‬والاميركية‭. ‬وتتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬ايران‭ ‬بمضايقة‭ ‬قطعها‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬