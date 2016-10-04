رغم كونه في نفق تحت جبل .. تعطل مستشفى سوري عن العمل بفعل الغارات الروسية

– October 4, 2016

بيروت‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬لم‭ ‬تشفع‭ ‬كتل‭ ‬الصخور‭ ‬الصلدة‭ ‬التي‭ ‬احتمى‭ ‬بها‭ ‬المستشفى‭ ‬تحت‭ ‬الجبل‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬العاملون‭ ‬الطبيون‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬أو‭ ‬حلفاءها‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬ألقوها‭ ‬عليها‭. ‬أقامت‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬مستشفى‭ ‬الكهف‭ ‬المركزي‭ ‬شمالي‭ ‬حماة‭ ‬لتتحدى‭ ‬القصف‭ ‬وذلك‭ ‬بحفر‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬تحت‭ ‬كتل‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬17‭ ‬مترا‭. ‬ونجحت‭ ‬الخطة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬فعندما‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬أو‭ ‬سورية‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬موجتين‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬أي‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬داخل‭ ‬الكهف‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬القنابل‭ ‬الضخمة‭ ‬دمرت‭ ‬جناح‭ ‬الطواريء‭ ‬قرب‭ ‬المدخل‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬الأسقف‭ ‬الداخلية‭ ‬وتهدم‭ ‬جدران‭ ‬أسمنتية‭ ‬وتدمير‭ ‬مولدات‭ ‬كهربائية‭ ‬وصهاريج‭ ‬مياه‭ ‬ومعدات‭ ‬طبية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطل‭ ‬المستشفى‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬درويش‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬لرويترز‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬‭”‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬أن‭ ‬الصخور‭ ‬الجبلية‭ ‬لم‭ ‬تتداعى‭.‬‭”‬‭ ‬وتقول‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وحلفاءها‭ ‬الروس‭ ‬ارتكبوا‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬لتعمد‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬ومساعدات‭ ‬الإغاثة‭ ‬والمستشفيات‭ ‬خلال‭ ‬تصعيد‭ ‬للحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬وتقول‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬إن‭ ‬قواتهما‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬إلا‭ ‬المقاتلين‭ ‬وتنفيان‭ ‬أنهما‭ ‬تقصفان‭ ‬المستشفيات‭ ‬رغم‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬ايلول‭. ‬ويقول‭ ‬درويش‭ ‬إن‭ ‬موجتين‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬أصابتا‭ ‬المستشفى‭ ‬وتسببت‭ ‬الموجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬هائل‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الأمامي‭ ‬للمستشفى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬قنبلة‭ ‬أخرى‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬فزع‭ ‬العاملين‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬المكثفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تستخدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬والسورية‭ ‬قنابل‭ ‬أشد‭ ‬تدميرا‭ ‬مخصصة‭ ‬لاستهداف‭ ‬النقاط‭ ‬الحصينة‭ ‬يقول‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬إنها‭ ‬تتسبب‭ ‬لشدة‭ ‬قوتها‭ ‬في‭ ‬هدم‭ ‬مبان‭ ‬بالكامل‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الدبيس‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬منظمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثة‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬يضم‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومنها‭ ‬ذلك‭ ‬المستشفى‭ ‬إن‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬الكهف‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬المخصصة‭ ‬للنقاط‭ ‬الحصينة‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬انفجارها‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬العاملين‭ ‬ذكروا‭ ‬أن‭ ‬الانفجار‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬‭”‬شيء‭ ‬أشبه‭ ‬بالزلزال‭.‬‭”‬‭ ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬وجود‭ ‬شروخ‭ ‬طويلة‭ ‬حول‭ ‬السقف‭ ‬الصخري‭ ‬المنحوت‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قبة‭ ‬كما‭ ‬غطى‭ ‬الركام‭ ‬حجرات‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬تهدم‭ ‬الجدران‭. ‬وقال‭ ‬الدبيس‭ ‬‭”‬لا‭ ‬أمان‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عندما‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭.‬‭”‬

على‭ ‬الأرض‭ ‬وتحت‭ ‬الأرض

وقال‭ ‬جينادي‭ ‬جاتيلوف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬تقصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬‭”‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتشددين‭ ‬يستخدمون‭ ‬المدنيين‭ ‬و‭”‬المستشفيات‭ ‬المزعومة‭”‬‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬ويقيمون‭ ‬منشآت‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضعوا‭ ‬عليها‭ ‬العلامات‭ ‬الصحيحة‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬بالتحديد‭. ‬وكرر‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬نفي‭ ‬الحكومة‭ ‬استهداف‭ ‬المستشفيات‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬المتشددين‭ ‬مستهدفون‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‭ ‬‭”‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭.‬‭”‬‭ ‬ومنذ‭ ‬انهيار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الشمالية‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬حيث‭ ‬تحاول‭ ‬قوات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للحكومة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬المعارضة‭. ‬كما‭ ‬وقعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬شرسة‭ ‬قرب‭ ‬حماة‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬المعارضة‭ ‬هجوما‭ ‬يهدد‭ ‬المدينة‭ ‬المهمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭. ‬افتتح‭ ‬مستشفى‭ ‬الكهف‭ ‬شمالي‭ ‬حماة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دفعت‭ ‬جماعات‭ ‬إغاثة‭ ‬ومانحون‭ ‬آخرون‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لبنائه‭ ‬وتجهيزه‭. ‬ويقع‭ ‬المستشفى‭ ‬قرب‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬اشتباكات‭ ‬وقصفا‭ ‬عنيفا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬الدبيس‭ ‬إن‭ ‬المستشفى‭ ‬‭”‬أصيب‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭.‬‭”‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬الطبيين‭ ‬والمرضى‭ ‬وتخزين‭ ‬المعدات‭ ‬خشية‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬أكثر‭ ‬المستشفيات‭ ‬تحصينا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وقوع‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬شمل‭ ‬بلدة‭ ‬كفر‭ ‬زيتا‭ ‬وقرى‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

الرعاية‭ ‬المركزة

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬أسقطت‭ ‬‭”‬براميل‭ ‬متفجرة‭”‬‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬ونقل‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬انفجار‭ ‬القنابل‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اختناق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬كيماوي‭. ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬بالكلورين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتنفي‭ ‬الحكومة‭ ‬بشدة‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيماوية‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬أجرته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬بغازات‭ ‬سامة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬أدهم‭ ‬سحلول‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬السورية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬معظم‭ ‬مصروفات‭ ‬التشغيل‭ ‬للمستشفى‭ ‬‭”‬هجوم‭ ‬الكلورين‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬ضحاياه‭ ‬30‭ ‬مصابا‭ ‬عولج‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬الكهف‭. ‬لكنهم‭ ‬غادروا‭ ‬المستشفى‭.‬‭”‬‭ ‬ويقول‭ ‬اتحاد‭ ‬منظمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثة‭ ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬يجرون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬ويعالجون‭ ‬40‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬للرعاية‭ ‬المركزة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬قرب‭ ‬حماة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭.‬

ويوفر‭ ‬المستشفى‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬ويخدم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬القريبة‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬الدبيس‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬يعالجون‭ ‬فيه‭ ‬أيضا‭.‬

وقال‭ ‬درويش‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬‭”‬لن‭ ‬أخفي‭ ‬أن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬يشعرون‭ ‬بخوف‭ ‬كبير‭. ‬لكننا‭ ‬سنعود‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬للعمل‭ ‬بعد‭ ‬الإصلاحات‭. ‬وعندما‭ ‬يبقون‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬المستشفى‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬لهم‭ ‬شيء‭.‬‭”‬