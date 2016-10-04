عرض ضوئي بمستشفى سويسري لمحاكاة قصف المستشفيات في حلب
الأمير زيد يحذر روسيا من استخدام أسلحة حارقة في الضربات بسوريا
جنيف – رويترز – بيروت –ا ف ب:
جعلت الأضواء مستشفى رئيسيا بمدينة جنيف السويسرية يبدو وكأن النيران تلتهمه الليلة الماضية وذلك لمحاكاة ضربة جوية أمريكية عنيفة لمستشفى أفغاني قبل عام ولإدانة قصف المنشآت الصحية بمدينة حلب السورية بطائرات يعتقد أنها تابعة لسلاحي الجو السوري والروسي.
ونظمت الحدث منظمة أطباء بلا حدود التي كانت تدير المركز الصحي في مدينة قندوز الأفغانية إلى أن دمره القصف الذي استمر ساعة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول. وتسبب القصف في مقتل شخصا بينهم من العاملين في المنظمة وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنالقصف لا يصل إلى حد جريمة حرب وألقت باللوم على الخطأ البشري وتعطل المعدات.
وقالت المنظمة أثناء المحاكاة إن أربعة مستشفيات في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة السورية المسلحة بمدينة حلب دمرت بسبب القصف الجوي السوري والروسي الأسبوع الماضي وإن خمسة أسرة للرعاية المركزة هي فقط التي لا تزال موجودة لعلاج ألف شخص.
وقالت جوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود أمام حشد خارج مستشفى جنيف الجامعي اجتمعنا للتعبير عن حزننا وذعرنا وغضبنا أيضا. يظل الثالث من أكتوبر يوما أسود.
لكن هذه الهجمات لم تتوقف عند قندوز. فعلى مدى الشهور الاثنى عشرة الأخيرة أفقدنا حجم الدمار الذي لحق بالمستشفيات والعيادات في اليمن وسوريا القدرة على التعبير … وبينما أنا أتحدث تقصف حلب وهناك حمام دم.
وأضيئ المستشفى السويسري الذي تلقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العلاج فيه من كسر في عظم الفخذ في مايو أيار لمحاكاة قصف طائرات له. وبدا المرضى والأطباء والممرضون يهرعون خلف النوافذ التي بدت محطمة فيما بدا وكأن النيران قد اشتعلت في أقسام المستشفى.
وقال توماس نيرلي رئيس منظمة أطباء بلا حدود في سويسرا إن مراكز الصحة التي تدعمها المنظمة تعرضت للهجوم مرة أغلبها في سوريا واليمن. وأضاف أصبح الأمر جزءا من الاستراتيجية العسكرية والسياسية.
فيما حذر الأمير زيد بن رعد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روسيا الثلاثاء من استخدام أسلحة حارقة في مدينة حلب السورية وقال إن جرائم أحد الطرفين لا تبرر التصرفات غير القانونية للطرف الآخر.
وقال الأمير زيد في بيان إن الوضع في حلب يتطلب مبادرات جديدة جريئة بينها مقترحات للحد من استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض الفيتو الذي سيحول دون رفع مجلس الأمن قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان تعرض اكبر مشفى في الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية لغارات الاثنين ادت الى تدميره ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله على الاقل، وفق ما افادت منظمة طبية تقدم الدعم له والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان “طائرات حربية استهدفت بشكل مباشر المستشفى ما ادى الى تدميره وخروجه عن الخدمة.
واشار الى انه لم تعرف اذا كانت الطائرات التي نفذت القصف سورية ام روسية.
واكد المسؤول في الجمعية الطبية السورية الاميركية ادهم سحلول لفرانس برس ان مستشفى. تدمر بالكامل. مشيرا الى مقتل ثلاثة عمال صيانة كانوا يعملون داخله على ترميم الاضرار التي لحقت به جراء غارات سابقة.
ويطلق الاطباء والاهالي على المشافي في شرق حلب رموزا خشية من تحديد مواقعها وتعرضها للغارات.
وبحسب المنظمة، لم يعد المستشفى قابلا للاستخدام اطلاقا، ووفق تقارير من الاطباء والعاملين لم يعد بالامكان ترميمه.
واشار سحلول الى خشية من انهيار المبنى على القسم الواقع تحت الارض من المستشفى
وتعرض المشفى الذي كان يعد الاكبر في الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة للقصف مرات عدة سابقا، اخرها السبت، ما اثار تنديدا دوليا على مستويات عدة.
ومنذ اعلان الجيش السوري في ايلولسبتمبر بدء هجوم هدفه السيطرة على الاحياء الشرقية في مدينة حلب، تتعرض المنطقة لغارات كثيفة لم تسلم منها المستشفيات القليلة العاملة في شرق المدينة في ظل نقص كبير في الطواقم والمعدات، الامر الذي وصفه الامين العام للامم المتحدة بان كي مونالاربعاء بـ .جريمة حرب.
وحذر رئيس مكتب الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبريان في بيان الاحد من ان “نظام الرعاية الصحية في شرق حلب دمر بشكل شبه تام.
وقال .المرافق الطبية تقصف واحدا بعد الاخر. داعيا الاطراف المتحاربة الى السماح على الاقل بعمليات اخلاء طبية لمئات المدنيين الذين هم في اشد الحاجة الى الرعاية.