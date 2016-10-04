عرض ضوئي بمستشفى سويسري لمحاكاة قصف المستشفيات في حلب

– October 4, 2016

الأمير‭ ‬زيد‭ ‬يحذر‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬حارقة‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬بسوريا

جنيف‭ ‬–‭ ‬رويترز‭ ‬–‭ ‬بيروت‭ ‬–ا‭ ‬ف‭ ‬ب:

‮ ‬جعلت‭ ‬الأضواء‭ ‬مستشفى‭ ‬رئيسيا‭ ‬بمدينة‭ ‬جنيف‭ ‬السويسرية‭ ‬يبدو‭ ‬وكأن‭ ‬النيران‭ ‬تلتهمه‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وذلك‭ ‬لمحاكاة‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭ ‬عنيفة‭ ‬لمستشفى‭ ‬أفغاني‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬ولإدانة‭ ‬قصف‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬بمدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬بطائرات‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاحي‭ ‬الجو‭ ‬السوري‭ ‬والروسي‭.‬

ونظمت‭ ‬الحدث‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدير‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قندوز‭ ‬الأفغانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دمره‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭. ‬وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬البنتاجون‭ ‬إنالقصف‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وألقت‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬الخطأ‭ ‬البشري‭ ‬وتعطل‭ ‬المعدات‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬أثناء‭ ‬المحاكاة‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المسلحة‭ ‬بمدينة‭ ‬حلب‭ ‬دمرت‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬السوري‭ ‬والروسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وإن‭ ‬خمسة‭ ‬أسرة‭ ‬للرعاية‭ ‬المركزة‭ ‬هي‭ ‬فقط‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬لعلاج‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وقالت‭ ‬جوان‭ ‬ليو‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬خارج‭ ‬مستشفى‭ ‬جنيف‭ ‬الجامعي‭ ‬اجتمعنا‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬حزننا‭ ‬وذعرنا‭ ‬وغضبنا‭ ‬أيضا‭. ‬يظل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬يوما‭ ‬أسود‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬قندوز‭. ‬فعلى‭ ‬مدى‭ ‬الشهور‭ ‬الاثنى‭ ‬عشرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أفقدنا‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬والعيادات‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ … ‬وبينما‭ ‬أنا‭ ‬أتحدث‭ ‬تقصف‭ ‬حلب‭ ‬وهناك‭ ‬حمام‭ ‬دم‭.‬

وأضيئ‭ ‬المستشفى‭ ‬السويسري‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬العلاج‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬عظم‭ ‬الفخذ‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬لمحاكاة‭ ‬قصف‭ ‬طائرات‭ ‬له‭. ‬وبدا‭ ‬المرضى‭ ‬والأطباء‭ ‬والممرضون‭ ‬يهرعون‭ ‬خلف‭ ‬النوافذ‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬محطمة‭ ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬وكأن‭ ‬النيران‭ ‬قد‭ ‬اشتعلت‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬نيرلي‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬إن‭ ‬مراكز‭ ‬الصحة‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬المنظمة‭ ‬تعرضت‭ ‬للهجوم‭ ‬مرة‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن‭.‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭.‬

فيما‭ ‬حذر‭ ‬الأمير‭ ‬زيد‭ ‬بن‭ ‬رعد‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬حارقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬جرائم‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬لا‭ ‬تبرر‭ ‬التصرفات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬للطرف‭ ‬الآخر‭.‬

وقال‭ ‬الأمير‭ ‬زيد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬يتطلب‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬جريئة‭ ‬بينها‭ ‬مقترحات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الدول‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لحق‭ ‬النقض‭ ‬الفيتو‭ ‬الذي‭ ‬سيحول‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قضية‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬

‮ ‬وكان‭ ‬تعرض‭ ‬اكبر‭ ‬مشفى‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬لغارات‭ ‬الاثنين‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬تدميره‭ ‬ومقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عمال‭ ‬صيانة‭ ‬داخله‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬منظمة‭ ‬طبية‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬له‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ “‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬المستشفى‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تدميره‭ ‬وخروجه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬القصف‭ ‬سورية‭ ‬ام‭ ‬روسية‭.‬

واكد‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬السورية‭ ‬الاميركية‭ ‬ادهم‭ ‬سحلول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬مستشفى‭. ‬تدمر‭ ‬بالكامل‭. ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عمال‭ ‬صيانة‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬داخله‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬سابقة‭.‬

ويطلق‭ ‬الاطباء‭ ‬والاهالي‭ ‬على‭ ‬المشافي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬رموزا‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مواقعها‭ ‬وتعرضها‭ ‬للغارات‭.‬

وبحسب‭ ‬المنظمة،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬المستشفى‭ ‬قابلا‭ ‬للاستخدام‭ ‬اطلاقا،‭ ‬ووفق‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬الاطباء‭ ‬والعاملين‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بالامكان‭ ‬ترميمه‭.‬

واشار‭ ‬سحلول‭ ‬الى‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬المبنى‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬المستشفى

وتعرض‭ ‬المشفى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬للقصف‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬سابقا،‭ ‬اخرها‭ ‬السبت،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬تنديدا‭ ‬دوليا‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عدة‭.‬

ومنذ‭ ‬اعلان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬ايلولسبتمبر‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬هدفه‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬تتعرض‭ ‬المنطقة‭ ‬لغارات‭ ‬كثيفة‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬منها‭ ‬المستشفيات‭ ‬القليلة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الطواقم‭ ‬والمعدات،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬كي‭ ‬مونالاربعاء‭ ‬بـ‭ .‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

وحذر‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفن‭ ‬اوبريان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬ان‭ “‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬دمر‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تام‭.‬

وقال‭ .‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬تقصف‭ ‬واحدا‭ ‬بعد‭ ‬الاخر‭. ‬داعيا‭ ‬الاطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬الى‭ ‬السماح‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بعمليات‭ ‬اخلاء‭ ‬طبية‭ ‬لمئات‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬اشد‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الرعاية‭.‬