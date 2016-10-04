علماء بريطانيون اكتشفوا الخواص غير العادية للمادة يفوزون بنوبل الفيزياء
ستوكهولم -رويترز — أ ف ب : فاز امس العلماء المنحدرون من أصل بريطاني ديفيد ثوليس ودنكان هالدين ومايكل كوسترليتز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 لدراساتهم في الحالات غير العادية للمادة والتي قد تفتح الطريق أمام تطبيقات جديدة في مجال الالكترونيات.وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن اكتشافاتهم باستخدام الرياضيات المتقدمة عززت البحث في فيزياء المادة المكثفة أو التي تتعامل مع الخصائص الجوهرية للمادة وأثارت آمالا لاستخدامات أخرى في الأجيال الجديدة من الالكترونيات والموصلات فائقة التوصيل أو أجهزة الكمبيوتر الكمية .ولا تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمية مثل أجهزة الكمبيوتر العادية لأداء معظم المهام اليومية لكنها تمتلك المقدرة على حل بعض المشاكل الرياضية بشكلٍ سريع . وقالت الأكاديمية في بيان لمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين كرونة سويدية (937 ألف دولار) «بفضل عملهم الرائد فإن البحث يجري الآن عن أشكال جديدة وغريبة للمادة.«أشخاص كثيرون يأملون في تطبيقات مستقبلية في كل من علوم المادة والالكترونيات.» ومُنح ثوليس نصف الجائزة مع تقاسم الفائزين الآخرين نصف الجائزة الآخر. وكان الياباني يوشينوري أوهسومي قد فاز يوم الاثنين بجائزة نوبل في الطب. ورأت المؤسسة ان «الفائزين هذه السنة فتحوا الطريق الى عالم مجهول تمر فيه المادة باطوار غريبة، وقد استخدموا الوسائل الرياضية المتقدمة لدراسة المراحل او الاطوار غير المعتادة للمادة، مثل الموصلات الفائقة، والاجسام ذات الميوعة الفائقة، والاشرطة المغناطيسية الدقيقة».
ويتوقع ان يكون لهذه الاكتشافات تطبيقات في علم المواد والالكترونيات. وكانت جائزة العام 2015 من نصيب الياباني تاكاكي كاجيتا والكندي ارثر ب.
ماكدونالد لاعمالهما حول النيوترينو وهي جزيئات اساسية في فهم الكون وتكوينه.