علماء بريطانيون اكتشفوا الخواص غير العادية للمادة يفوزون بنوبل الفيزياء

– October 4, 2016

ستوكهولم‭ -‬رويترز‭ ‬—‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬فاز‭ ‬امس‭ ‬العلماء‭ ‬المنحدرون‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬بريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬ثوليس‭ ‬ودنكان‭ ‬هالدين‭ ‬ومايكل‭ ‬كوسترليتز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬لدراساتهم‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬للمادة‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬تطبيقات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الالكترونيات‭.‬وقالت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬السويدية‭ ‬للعلوم‭ ‬إن‭ ‬اكتشافاتهم‭ ‬باستخدام‭ ‬الرياضيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬عززت‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬فيزياء‭ ‬المادة‭ ‬المكثفة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الخصائص‭ ‬الجوهرية‭ ‬للمادة‭ ‬وأثارت‭ ‬آمالا‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الالكترونيات‭ ‬والموصلات‭ ‬فائقة‭ ‬التوصيل‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الكمية‭ .‬ولا‭ ‬تستخدم‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬الكمية‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬العادية‭ ‬لأداء‭ ‬معظم‭ ‬المهام‭ ‬اليومية‭ ‬لكنها‭ ‬تمتلك‭ ‬المقدرة‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬سريع‭ . ‬وقالت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ (‬937‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬‮«‬بفضل‭ ‬عملهم‭ ‬الرائد‭ ‬فإن‭ ‬البحث‭ ‬يجري‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬أشكال‭ ‬جديدة‭ ‬وغريبة‭ ‬للمادة‭.‬‮«‬أشخاص‭ ‬كثيرون‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬المادة‭ ‬والالكترونيات‭.‬‮»‬‭ ‬ومُنح‭ ‬ثوليس‭ ‬نصف‭ ‬الجائزة‭ ‬مع‭ ‬تقاسم‭ ‬الفائزين‭ ‬الآخرين‭ ‬نصف‭ ‬الجائزة‭ ‬الآخر‭. ‬وكان‭ ‬الياباني‭ ‬يوشينوري‭ ‬أوهسومي‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الطب‭. ‬ورأت‭ ‬المؤسسة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفائزين‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬فتحوا‭ ‬الطريق‭ ‬الى‭ ‬عالم‭ ‬مجهول‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬المادة‭ ‬باطوار‭ ‬غريبة،‭ ‬وقد‭ ‬استخدموا‭ ‬الوسائل‭ ‬الرياضية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لدراسة‭ ‬المراحل‭ ‬او‭ ‬الاطوار‭ ‬غير‭ ‬المعتادة‭ ‬للمادة،‭ ‬مثل‭ ‬الموصلات‭ ‬الفائقة،‭ ‬والاجسام‭ ‬ذات‭ ‬الميوعة‭ ‬الفائقة،‭ ‬والاشرطة‭ ‬المغناطيسية‭ ‬الدقيقة‮»‬‭.‬

ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬الاكتشافات‭ ‬تطبيقات‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المواد‭ ‬والالكترونيات‭. ‬وكانت‭ ‬جائزة‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الياباني‭ ‬تاكاكي‭ ‬كاجيتا‭ ‬والكندي‭ ‬ارثر‭ ‬ب‭. ‬

ماكدونالد‭ ‬لاعمالهما‭ ‬حول‭ ‬النيوترينو‭ ‬وهي‭ ‬جزيئات‭ ‬اساسية‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الكون‭ ‬وتكوينه‭.‬