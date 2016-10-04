كيم كارداشيان تدفع ثمن انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي

– October 4, 2016

نيويورك‭ -(‬رويترز‭) – ‬وثقت‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬الأمريكية‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لحضور‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬أيامها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بالتفصيل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬ذاتية‭ (‬سيلفي‭) ‬لجزء‭ ‬مذهب‭ ‬من‭ ‬أسنانها‭ ‬أو‭ ‬بث‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬سرقتها‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭.‬

وأشهر‭ ‬ملثمون‭ ‬مسدسا‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬وتركوها‭ ‬مقيدة‭ ‬في‭ ‬مرحاض‭ ‬بمقر‭ ‬إقامتها‭ ‬الفاره‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وسرقوا‭ ‬مجوهرات‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بعشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬أمنيون‭ ‬إن‭ ‬السرقة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬الشهرة‭ ‬التي‭ ‬تبنى‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬المكثف‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬تويتر‭ ‬وانستجرام‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬كارداشيان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬الأكثر‭ ‬رؤية‭ ‬ومتابعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ (‬كيبينج‭ ‬أب‭ ‬ويذ‭ ‬ذا‭ ‬كارداشيانز‭) ‬أو‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬اقتفاء‭ ‬مصوري‭ ‬المشاهير‭ ‬لها‭ ‬فإنها‭ ‬تشارك‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭ ‬على‭ ‬انستجرام‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬84‭ ‬مليونا‭ ‬ومتابعيها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬48‭ ‬مليونا‭. ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬انفتاحها‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬جعلها‭ ‬عرضة‭ ‬للسرقة‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬بريان‭ ‬كالكين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أمن‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬ينشر‭ ‬آخر‭ ‬الأخبار‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭ ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي‭ ‬تقريبا‭. ‬وترسل‭ ‬بالأساس‭ ‬مكان‭ ‬تواجدك‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬جعلت‭ ‬كيم‭ ‬الناس‭ ‬تعرف‭ ‬أنها‭ ‬موجودة‭ ‬بمفردها‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬بثته‭ ‬كارداشيان‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬سناب‭ ‬شات‭ ‬وهي‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬أريكة‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬بشكيرا‭ ‬أبيض‭ ‬قبل‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬اقتحام‭ ‬ملثمين‭ ‬مقر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬وفي‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬كارداشيان‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬إصبعها‭ ‬خاتم‭ ‬الخطبة‭ ‬الألماس‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬زنته‭ ‬15‭ ‬قيراطا‭ ‬والذي‭ ‬قدمه‭ ‬لها‭ ‬زوجها‭ ‬كاني‭ ‬وست‭ ‬في‭ ‬2013‭. ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬الخاتم‭ ‬الذي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمته‭ ‬بثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬انستجرام‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قلائل‭.‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الخاتم‭ ‬في‭ ‬إصبع‭ ‬كارداشيان‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬لدى‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬شقتها‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المسروقات‭.‬وكانت‭ ‬شرطة‭ ‬باريس‭ ‬تقتفي‭ ‬أثر‭ ‬الملثمين‭ ‬الخمسة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬وتحقق‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحديدهم‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬كارداشيان‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامتها‭ ‬الخاص‭ ‬الاستثنائي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬نصح‭ ‬خبراء‭ ‬أمنيون‭ ‬الناس‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعطلات‭ ‬أو‭ ‬الممتلكات‭ ‬الباهظة‭.‬

وقال‭ ‬روبرت‭ ‬سيسيليانو‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬شركة‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬‮«‬جعلنا‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أن‭ ‬يجمع‭ ‬معلومات‭ ‬ويقتفي‭ ‬أثرنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬نخطوها‭.‬‮»‬‭ ‬والخطر‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬الوسم‭ ‬الجغرافي‭ ‬للصور‭ ‬أو‭ ‬المقاطع‭ ‬المصورة‭ ‬أو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬ببيانات‭ ‬موقع‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬قيد‭ ‬العمل‭.‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬كارداشيان‭ ‬بالوسم‭ ‬الجغرافي‭ ‬فإن‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬تحركاتها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشاهير‭ ‬هذا‭ ‬بالفعل‭.‬

وفي‭ ‬باريس‭ ‬بثت‭ ‬كارداشيان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لنفسها‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬مساحيق‭ ‬الوجه‭ ‬وتستعد‭ ‬لحضور‭ ‬عروض‭ ‬الأزياء‭ ‬وأثناء‭ ‬تجولها‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وأثناء‭ ‬خروجها‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬مع‭ ‬شقيقاتها‭ .‬