تكريم للقطة الغاضبة على الإنترنت

– October 4, 2016

نيويورك‭ – (‬رويترز‭) – ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬عن‭ ‬تمثال‭ ‬من‭ ‬الشمع‭ ‬للقطة‭ ‬الغاضبة‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬في‭ ‬برودواي‭ ‬بجوار‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ (‬كاتس‭) ‬الموسيقية‭ ‬للمؤلف‭ ‬أندرو‭ ‬لويد‭ ‬ويبر‭. ‬ووضعت‭ ‬القطة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بجوار‭ ‬تمثال‭ ‬شمعي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬مدام‭ ‬توسو‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلتقط‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬تماثيل‭ ‬مشاهير‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬مثل‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬السابقين‭ ‬أبراهام‭ ‬لينكولن‭ ‬وجون‭ ‬اف‭ ‬كنيدي‭ ‬ورونالد‭ ‬ريجان‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬تشعر‭ ‬به‭ ‬القطة‭ ‬الغاضبة‭ ‬قالت‭ ‬صاحبتها‭ ‬تاباثا‭ ‬بوندسين‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭. ‬كما‭ ‬ترون‭ ‬إنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬سعيدة‭.‬‮»‬‭ ‬وبعد‭ ‬زيارتها‭ ‬لواشنطن‭ ‬انتقلت‭ ‬القطة‭ ‬الغاضبة‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬وبالتحديد‭ ‬مسارح‭ ‬برودواي‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬ضيفة‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬المسرحي‭ (‬كاتس‭) ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬وحيا‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المسرحية‭ ‬والجمهور‭ ‬القطة‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬وأعطيت‭ ‬لافتة‭ ‬لتخليد‭ ‬ذكرى‭ ‬وقوفها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬برودواي‭.‬

وذاع‭ ‬صيت‭ ‬القطة‭ ‬الغاضبة‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬تاردار‭ ‬صوص‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بسبب‭ ‬عبوسها‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬بوندسين‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬إصابتها‭ ‬بداء‭ ‬التقزم‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬مادة‭ ‬للسخرية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ . ‬

وظهرت‭ ‬القطة‭ ‬الغاضبة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬بعنوان‭ (‬جرامبي‭ ‬كاتس‭ ‬وورست‭ ‬كريسماس‭ ‬ايفر‭) ‬في‭ ‬2014‭ ‬كما‭ ‬صدرت‭ ‬كتب‭ ‬استوحت‭ ‬شخصيتها‭ ‬وكذلك‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال