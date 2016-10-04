فيسبوك تطلق سوقاً للبيع والشراء المحلي
واشنطن – (رويترز) – أطلقت فيسبوك سوقا للسماح للأشخاص بالبيع والشراء محليا في إطار محاولة شبكة الإعلام الاجتماعي إيجاد سبل جديدة للإبقاء على المستخدمين.
ستظهر الميزة الجديدة كأيقوة «متجر» بأسفل تطبيق فيسبوك وستسمح للمستخدمين بعرض الأشياء للبيع في الجوار أو البحث عن المعروض منها. وقالت فيسبوك إن الشركة لن تسهل السداد أو التسليم ولن تستقطع مبالغ من قيمة المعاملات. وأوضحت في تدوينة أن الخدمة الجديدة ستنطلق في الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا لمستخدمي آيفون وأندرويد على مدى الأيام القليلة المقبلة وأنها ستتاح على نسخة سطح المكتب في الأشهر القادمة. وقالت الشركة إن أكثر من 450 مليون شخص بزورون بالفعل مجموعات فيسبوك التي تعرض أشياء للبيع أو الشراء كل شهر. كانت فيسبوك قالت العام الماضي إنها تختبر عدة مزايا إعلانية تسمح للمستخدمين بالتسوق مباشرة عبر تطبيقها في مسعى لمزيد من الانخراط في التجارة الإلكترونية.