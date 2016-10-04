فيسبوك تطلق سوقاً للبيع والشراء المحلي

– October 4, 2016

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬أطلقت‭ ‬فيسبوك‭ ‬سوقا‭ ‬للسماح‭ ‬للأشخاص‭ ‬بالبيع‭ ‬والشراء‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محاولة‭ ‬شبكة‭ ‬الإعلام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إيجاد‭ ‬سبل‭ ‬جديدة‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭.‬

ستظهر‭ ‬الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬كأيقوة‭ ‬‮«‬متجر‮»‬‭ ‬بأسفل‭ ‬تطبيق‭ ‬فيسبوك‭ ‬وستسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بعرض‭ ‬الأشياء‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬الجوار‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المعروض‭ ‬منها‭. ‬وقالت‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬لن‭ ‬تسهل‭ ‬السداد‭ ‬أو‭ ‬التسليم‭ ‬ولن‭ ‬تستقطع‭ ‬مبالغ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المعاملات‭. ‬وأوضحت‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬لمستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬وأندرويد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وأنها‭ ‬ستتاح‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬سطح‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بزورون‭ ‬بالفعل‭ ‬مجموعات‭ ‬فيسبوك‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬أشياء‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬الشراء‭ ‬كل‭ ‬شهر‭. ‬كانت‭ ‬فيسبوك‭ ‬قالت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إنها‭ ‬تختبر‭ ‬عدة‭ ‬مزايا‭ ‬إعلانية‭ ‬تسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بالتسوق‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭.‬