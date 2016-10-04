اعتقال أستراليين تعروا أثناء سباق سيارات

– October 4, 2016

كوالالمبور‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الماليزية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬أستراليين‭ ‬لأنهم‭ ‬تعروا‭ ‬حتى‭ ‬ملابسهم‭ ‬الداخلية‭ ‬أثناء‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الماليزي‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬للسيارات‭ ‬وإنهم‭ ‬معرضون‭ ‬لاتهامات‭ ‬بخدش‭ ‬الحياء‭ ‬أو‭ ‬الترحيل‭.‬

وأثارت‭ ‬صور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬للأستراليين‭ ‬وهم‭ ‬يحتسون‭ ‬الجعة‭ ‬من‭ ‬أحذيتهم‭ ‬وكانوا‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬داخلية‭ ‬عليها‭ ‬علم‭ ‬ماليزيا‭ ‬أثناء‭ ‬سباق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الغضب‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووصف‭ ‬الكثيرون‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭.‬وكان‭ ‬الأستراليون‭ ‬التسعة‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الأسترالي‭ ‬دانييل‭ ‬ريتشياردو‭ ‬بأولى‭ ‬سباقاته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬برناما‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬التسعة‭ ‬محتجزون‭ ‬احتياطيا‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬اتهامات‭ ‬بخدش‭ ‬الحياء‭ ‬العام‭ ‬والاستفزاز‭.‬وقال‭ ‬نور‭ ‬جزلان‭ ‬محمد‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الماليزي‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوتراجايا‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لماليزيا‭ ‬‮«‬ستحقق‭ ‬الشرطة‭ ‬ونختار‭ ‬أي‭ ‬القوانين‭ ‬تكون‭ ‬مناسبة‭ ‬ثم‭ ‬نقدم‭ ‬توصية‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬السائحين‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬سكانه‭ ‬المسلمون‭ ‬احترام‭ ‬انفتاحه‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬والتعامل‭ ‬وفقا‭ ‬لذلك‭.‬وأشار‭ ‬منظمو‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬أغلبهم‭ ‬سائحون‭ ‬حضروا‭ ‬سباق‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬سيبانج‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬العاصمة‭ ‬كوالالمبور‭.‬

وفي‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬2015‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬سائحين‭ ‬غربيين‭ ‬بدفع‭ ‬غرامة‭ ‬وترحيلهم‭ ‬من‭ ‬ماليزيا‭ ‬بعدما‭ ‬التقطوا‭ ‬صورا‭ ‬وهم‭ ‬عرايا‭ ‬فوق‭ ‬قمة‭ ‬جبل‭ ‬كينابالو‭ ‬بولاية‭ ‬صباح‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يقدسون‭ ‬الجبل‭.‬