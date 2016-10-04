اعتقال أستراليين تعروا أثناء سباق سيارات
كوالالمبور -(رويترز) – قالت السلطات الماليزية الثلاثاء إنها ألقت القبض على تسعة أستراليين لأنهم تعروا حتى ملابسهم الداخلية أثناء سباق الجائزة الكبرى الماليزي ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وإنهم معرضون لاتهامات بخدش الحياء أو الترحيل.
وأثارت صور وفيديوهات للأستراليين وهم يحتسون الجعة من أحذيتهم وكانوا يرتدون ملابس داخلية عليها علم ماليزيا أثناء سباق يوم الأحد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي ووصف الكثيرون الأمر بأنه إشارة على عدم الاحترام.وكان الأستراليون التسعة يحتفلون بعد فوز الأسترالي دانييل ريتشياردو بأولى سباقاته في البطولة هذا الموسم.ونقلت وكالة برناما الرسمية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها إن التسعة محتجزون احتياطيا في انتظار تحقيقات في اتهامات بخدش الحياء العام والاستفزاز.وقال نور جزلان محمد نائب وزير الداخلية الماليزي للصحفيين في مدينة بوتراجايا العاصمة الإدارية لماليزيا «ستحقق الشرطة ونختار أي القوانين تكون مناسبة ثم نقدم توصية للنائب العام لاتهامهم بموجب هذه القوانين.»وأضاف أنه يتعين على السائحين في البلد الذي يغلب على سكانه المسلمون احترام انفتاحه على الزوار والتعامل وفقا لذلك.وأشار منظمو السباق إلى أن قرابة 50 ألف شخص أغلبهم سائحون حضروا سباق فورمولا 1 في سيبانج على مشارف العاصمة كوالالمبور.
وفي يونيو حزيران 2015 حكم على أربعة سائحين غربيين بدفع غرامة وترحيلهم من ماليزيا بعدما التقطوا صورا وهم عرايا فوق قمة جبل كينابالو بولاية صباح مما أثار غضب السكان الذين يقدسون الجبل.