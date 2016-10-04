عمل فني جديد للفنان الفرنسي بارينو بمتحف في لندن

– October 4, 2016

لندن‭- (‬رويترز‭) – ‬ملأ‭ ‬الفنان‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬بارينو‭ ‬قاعة‭ ‬توربين‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬تيت‭ ‬مودرن‭ ‬للفنون‭ ‬ببالونات‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أسماك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عرض‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭ ‬بالمتحف‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭.‬

يحمل‭ ‬العمل‭ ‬الجديد‭ ‬اسم‭ (‬إني‭ ‬وين‭) ‬ويستمر‭ ‬عرضه‭ ‬حتى‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬ويستخدم‭ ‬سماعات‭ ‬وشاشات‭ ‬عرض‭ ‬ليتفاعل‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تطفو‭ ‬فيه‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬تشكيلات‭ ‬مختلفة‭.‬وقال‭ ‬بارينو‭ ‬‮«‬الأصوات‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬تغيرات‭ ‬الضوء‭. ‬الألواح‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬تغيرات‭ ‬الصوت‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬الأشياء‭ ‬متصلة‭ ‬ببعضها‭ ‬البعض‭.‬‮»‬

واستضافت‭ ‬قاعة‭ ‬توربين‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أعمالا‭ ‬مثل‭ (‬صن‭ ‬فلاور‭ ‬سيدز‭) ‬للفنان‭ ‬الصيني‭ ‬أي‭ ‬وي‭ ‬وي‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬استخدمت‭ ‬فيه‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬البورسلين‭ ‬مصنعة‭ ‬يدويا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬بذور‭ ‬عباد‭ ‬الشمس‭ ‬نثرت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬وحاولت‭ ‬أعمال‭ ‬بارينو‭ ‬السابقة‭ ‬استكشاف‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬الواقع‭ ‬والخيال‭. ‬

واشتهر‭ ‬أيضا‭ ‬بعمل‭ ‬فيلم‭ ‬باسم‭ (‬زيدان‭: ‬ايه‭ ‬توينتي‭ ‬فيرست‭ ‬سنشري‭ ‬بورتريه‭) ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لمحات‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬لفريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬زيدان‭.‬