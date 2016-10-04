إقتراح لإقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً
بوجوتا – رويترز — اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) – والذي شملت وعوده الانتخابية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40 فريقا – باقامة البطولة بمشاركة 48 فريقا امس.ورغم ذلك اقترح رحيل 16 من هذه المنتخبات بعد مباراة واحدة يخرج فيها المهزوم وتستكمل البطولة بالفرق 32 بدور مجموعات كما هو معمول به حاليا وبعدها مراحل خروج المهزوم. ونقلت وسائل اعلام كولومبية عن إنفانتينو قوله في مناسبة حضرها بجامعة سيرجيو اربوليدا إن مجلس الفيفا سيتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص في يناير كانون الثاني. وأكد متحدث باسم الفيفا صحة هذه التقارير.
ونقلت وسائل إعلام عن إنفانتينو قوله «انها أفكار للوصول إلى أفضل حل.. سنناقشها هذا الشهر وسنقرر كل شيء بحلول 2017. هناك أفكار نطرحها لنرى أيها أفضل.» وقال إنفانتينو إنه يقترح اقامة دور تمهيدي اقصائي بمشاركة 32 منتخبا في البلد المضيف ليتأهل 16 منتخبا إلى دور المجموعات. وسينضم اليهم 16 منتخبا اعلى تصنيفا أعفوا من خوض هذا الدور التمهيدي. وقال «الفكرة هي أن 16 فريقا تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات وتلعب المنتخبات 32 الأخرى مرحلة تمهيدية. .
في البلد المنظم لكأس العالم… تلعب على 16 مقعدا اخر.»
وتابع «هذا يعني أن 32 فريقا ستستكمل البطولة ولكن 48 فريقا ستشارك.»
وأضاف «يسعى الفيفا لتطوير كرة القدم في العالم بأسره وكأس العالم هو الحدث الأكبر. انها أكثر من مجرد منافسة.. انها حدث اجتماعي.»
وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا في 26 فبراير شباط خلفا لسيب بلاتر الذي تقرر ايقافه ست سنوات لمخالفة ميثاق الأخلاق بالاتحاد الدولي.