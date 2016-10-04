إقتراح لإقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً

– October 4, 2016

بوجوتا‭ – ‬رويترز‭ ‬—‭ ‬اقترح‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭) – ‬والذي‭ ‬شملت‭ ‬وعوده‭ ‬الانتخابية‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬فريقا‭ – ‬باقامة‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬48‭ ‬فريقا‭ ‬امس‭.‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬اقترح‭ ‬رحيل‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتخبات‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬يخرج‭ ‬فيها‭ ‬المهزوم‭ ‬وتستكمل‭ ‬البطولة‭ ‬بالفرق‭ ‬32‭ ‬بدور‭ ‬مجموعات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬وبعدها‭ ‬مراحل‭ ‬خروج‭ ‬المهزوم‭. ‬ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬كولومبية‭ ‬عن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬حضرها‭ ‬بجامعة‭ ‬سيرجيو‭ ‬اربوليدا‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ ‬سيتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬نهائيا‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭. ‬وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الفيفا‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬انها‭ ‬أفكار‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬حل‭.. ‬سنناقشها‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬وسنقرر‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بحلول‭ ‬2017‭. ‬هناك‭ ‬أفكار‭ ‬نطرحها‭ ‬لنرى‭ ‬أيها‭ ‬أفضل‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إنفانتينو‭ ‬إنه‭ ‬يقترح‭ ‬اقامة‭ ‬دور‭ ‬تمهيدي‭ ‬اقصائي‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬ليتأهل‭ ‬16‭ ‬منتخبا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬وسينضم‭ ‬اليهم‭ ‬16‭ ‬منتخبا‭ ‬اعلى‭ ‬تصنيفا‭ ‬أعفوا‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الفكرة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬فريقا‭ ‬تتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬وتلعب‭ ‬المنتخبات‭ ‬32‭ ‬الأخرى‭ ‬مرحلة‭ ‬تمهيدية‭. . ‬

في‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭… ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬مقعدا‭ ‬اخر‭.‬‮»‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬ستستكمل‭ ‬البطولة‭ ‬ولكن‭ ‬48‭ ‬فريقا‭ ‬ستشارك‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يسعى‭ ‬الفيفا‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭. ‬انها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬منافسة‭.. ‬انها‭ ‬حدث‭ ‬اجتماعي‭.‬‮»‬

وانتخب‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيسا‭ ‬للفيفا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬خلفا‭ ‬لسيب‭ ‬بلاتر‭ ‬الذي‭ ‬تقرر‭ ‬ايقافه‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لمخالفة‭ ‬ميثاق‭ ‬الأخلاق‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬