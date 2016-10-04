– October 4, 2016

هذا العراقي.. هدية فنية للناشئين

بغداد- ساري تحسين

هنّأت الفنانة شذى حسون المنتخب العراقي للناشئين على طريقتها الخاصّة من خلال ديو غنائي جمعها بالفنان حاتم العراقي بعنوان (هذا العراقي) من كلمات حازم جابر وألحان حاتم العراقي وتوزيع مهند خضر. ونشرت حسون على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب فيديو للأغنية، تظهر فيه مع العراقي أثناء تسجيلهما الأغنية، إضافة الى مشاهد لمنتخب الناشئين والجمهور في الملعب. وكان اشبال الرافدين قد هزموا ايران 4-3 بضربات الترجيح. واستقبل الفريق والملاك الاداري والفني امس في مطار بغداد الدولي استقبالا رسميا وشعبيا كان على رأسه وزير الشباب والرياضة والقيادات الرياضية في اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم.