– October 4, 2016

العبادي يعلن تخفيض عجز الموازنة ويتعهد بملء الوزارات الشاغرة

بغداد – الزمان

اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عن تخفيض العجز في موازنة العام المقبل من 32 الى 15 تريلون دينار متعهدا بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الاسبوع الجاري مؤكدا ان المشاكل بين بغداد واربيل لن تحل بجلسة او جلستين.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء امس انه (تم تخفيض عجز موازنة العام المقبل الى 15 تريلون دينار).

واضاف ان (الأزمة بين بغداد واربيل لن تحل بجلسة أو جلستين ويمكن حلها ضمن عراق موحد). واكد العبادي ان (مرشحي الوزارات الشاغرة سيقدمون خلال هذا الأسبوع).

واوضح العبادي (نحن مع أعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات ومشاركة ابناء المناطق في تحرير مناطقهم من دنس داعش ). مشيرا الى ان (دخول قوات أجنبية إلى العراق غير مسموح به اطلاقاً ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية كما أخشى أن تتحول المغامرة التركية إلى مواجهة إقليمية). واضاف ان (وجود القوات التركية اعتداء على السيادة). مبينا ان (التحالف الدولي يؤيد العراق ويرفض وجود القوات التركية على أراضيه). وعن المخاوف من انهيار سد الموصل قال العبادي أن (سد الموصل مؤمن بشكل تام من اي خطر محتمل ).وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار الاعفاء من اجور ارضيات الموانئ . وقال بيان امس ان (المجلس قرر الغاء قرار سابق بشأن الاعفاء من اجور الارضيات في الموانئ).