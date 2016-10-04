– October 4, 2016

النجيفي يبحث مع سيليمان التهيؤ لمعركة الموصل

كرحوت لـ (الزمان): وصول قوات عراقية وليس أمريكية إلى عين الأسد

بغداد – محمد الصالحي

نفى مجلس محافظة الانبار وصول اي قوات امريكية إلى قاعدة عين الأسد الجوية، مشيرا الى ان القوات التي وصلت هي قوات خاصة عراقية قادمة من عامرية الفلوجة الى حديثة لمسك الارض وتحرير بعض المناطق من داعش.وقال رئيس المجلس صباح كرحوت لـ (الزمان) امس ان (ما تناقلته وسائل الاعلام بشان وصول قوات امريكية مع اليات ومدرعات غير صحيح بل ما وصل الى قاعدة عين الاسد هو الفوج الثامن في الجيش العراقي).

واضاف ان (مهام الفوج ستكون مسك الاراضي المحررة والشروع في عمليات تحرير للمناطق المجاورة لحديثة وهيت). وكان مصدر في قيادة عمليات الأنبار قد ذكر ان (طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الأمريكي هبطت في مطار قاعـــــــــــدة عين الأسد ونقلت 200 جندي أمريكي من القوات الخاصة وكميات من الأسلحة والمعدات القتالية).

وأضاف أن (القوات الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة عين الأسد سيكون عملها قتاليا للمهام الخاصة في المناطق الغربية مع تطهير ومراقبة المناطق المحيطة للقاعدة ومنع اقتراب عناصر تنظيم داعش منها وتدمير أوكارهم). من جانب اخر بحث رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي مع السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان ملفات سياسية وأمنية تتعلق بمعركة تحرير الموصل.ونقل بيان امس عن النجيفي قوله أن (داعش سينهار والنصر العسكري سيتحقق والمطلوب أن نعمل جميعا من أجل عدم ظهور نسخة جديدة من داعش عبر القضاء على مسببات التطرف ومواجهة ذلك بالحكمة والعقل ووضع الخطط الكفيلة لمنع أي ظهور جديد) مشيرا الى أن (معركة تحرير الموصل ذات خصوصية بسبب تنوع أبناء المحافظة والجرائم التي ارتكبها داعش ما خلق تأثيرات سلبية ينبغي الاهتمام بها ومنع حالات الانتقام والاقتتال بين الطوائف والأعراق) وشدد النجيفي على أن (لأبناء المحافظة الحق في دور أساس ومهم في تحرير محافظتهم عبر الحشد الوطني والعشائري ذلك أنهم يمثلون المحافظة وسيلقون الدعم والاسناد من أهالي المدينة ويعمل على تقصير عمر المعركة ويحقق نتائج سريعة) متطلعا إلى (رؤية مشروع لما بعد داعش وهذا ما لم يتوضح حتى الآن ذلك أن وجود رؤية شاملة من شأنها أن تمنع محاولات السيطرة والاستئثار وتصفية الحسابات ما يفتح الباب أمام حدوث تطرف يقوض الأمل في مستقبل متوازن يبعث على الثقة) من جانبه اكد سيليمان (دعم بلاده للعراق وسعيها للقضاء على داعش وتحرير نينوى). مشيرا الى أن (أمريكا ملتزمة باعادة الحياة الطبيعية للمحافظة ومع وجود آليات سياسية لما بعد داعش) مؤكدا أن (هناك حملة دولية ستعقب طرد داعش هدفها ازالة الالغام والمتفجرات واعادة البنية التحتية) .