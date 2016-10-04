– October 4, 2016

ديالى تقلّص الدوام الرسمي خلال الأيام العشرة من الشهر

أمانة بغداد تنجز الخطة الأمنية الخاصة بمحرم

بغداد – داليا احمد

ديالى – سلام الشمري

اعدت امانة بغداد خطة خدمية متكاملة بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء بالتنسيق مع الجــهات ذات العلاقة . وقال وكيل الشؤون البلدية كريم البخاتي في الامانة في بيان تلقته(الزمان) امس ان (الامانة أعدت خطة خاصة بشهر محرم الحرام تشمل قيام الدوائر البلدية الاربعة عشرة المنتشرة في عموم مناطق بغداد بتهيئة جميع المتطلبات الخدمية واللوجستية عبر إستنفار جميع آلياتها وملاكاتها وتسخير كل طاقاتها لتقديم الخدمات وتهيئة الاحتياجات الضرورية للمواكب الحسينية من ماء واكياس جمع النفايات والاهتمام بنظافة الطرق التي يسلكها الزائرون) واضاف أن (دائرة بلدية الكاظمية اعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتهيئة الظروف والمناخات الملائمة والمناسبة لإقامة المواكب الحسينية لإستقبال الزائرين الذين سيتوافدون على المدينة المقدسة). وتابع ان (الدائرة ستطلق حملة خدمية على مدار 24 ساعة لتهيئة المدينة تشمل تنظيف وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية وتأهيل مشبكات تصريف مياه المجاري والأمطار وتهيئة الماء الصالح للشرب وتهيئة عدد من الحدائق العامة داخل وخارج المدينة لتكون أماكن إستراحة للزوار) واوضح ان (المديرين العامين للدوائر البلدية ومعاونيهم والعاملين بمعيتهم سيحضرون بشكل ميداني للإشراف المباشر على تنفيذ الخطة، كل ضمن قاطعه، لضمان انسيابية عملية تقديم الخدمات بالتنسيق مع القوات الامنية لوزارتي الداخلية والدفاع ومعالجة كل المعوقات بصورة فورية).

الى ذلك، اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي عن تقليص الدوام الرسمي للدوائر الرسمية داخل المحافظة خلال الايام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام.

وأوضح التميمي في تصريح امس ان (الدوام سينتهي في كل الدوائر بتمام الواحدة ظهرا بدلا من الثانية والنصف)، مضيفاً ان (القرار جاء لاتاحة الفرصة امام القوات الامنية لتنفيذ الخطة الخاصة بحماية المواكب الحسينية في عموم الاقضية والنواحي).