– October 4, 2016

ثلاثة بريطانيين يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء

ستوكهولم – الزمان

فاز ثلاثة علماء بريطانيين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 لدورهم في الكشف عن أشكال جديدة للمادة وفتحهم الباب على عالم جديد. وقالت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في بيان إنها منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 للبريطانيين دافيد ثوليس ودانكان هالداين ومايكل كوسترليتز الذين كشفوا للعالم عن أشكال جديدة للمادة وقالت الأكاديمية ، موضحة إن (العلماء الثلاثة فتحوا الباب على عالم جديد غير معروف قبل ذلك).وبذلك ينضم العلماء الثلاثة إلى لائحة تضم نحو 200 عالم وأديب وشخصية عالمية فازوا بالجائزة منذ بداية القرن العشرين. وقال هالداين (أشعر بمفاجأة كبيرة وإمتنان عظيم)،وأضاف أن العمل الذي منحوا عليه الجائزة تم قبل مدة طويلة لكن تطبيقاته بدأت تظهر للعيان الآن.وتبلغ قيمة جائزة نوبل في الفيزياء ثمانية ملايين كورونا سويدية، ما يعادل نحو 930 ألف دولار.ومُنح ثوليس نصف الجائزة والنصف الآخر لكل من هالداين وكوسترليتز.ولاحظ العلماء أنه عندما يتم تبريد المادة بشكل شديد أو تصبح مسطحة تتحرك الجزيئات بشكل مختلف.وقدم ذلك تفسيرا لتغير شكل المادة بين الحالات الثلاث الصلبة والسائلة والغازية مع اختلاف درجات الحرارة.وقد ساعد ذلك العلماء في استخلاص مواد جديدة.واستخدم العلماء الثلاثة الرياضيات لتفسير السلوك الفيزيائي الغريب للمواد عندما تتخذ أشكالا نادرة مثلما يجري في الموصلات عالية الكفاءة (السوبر كونداكتورز).بينما ركز عمل العالمان ثوليس وكوسترليتز على سلوك جزيئات المادة عندما تصبح شديدة التسطح لدرجة أقرب إلى عدّها مادة ذات بعدين فقط لا ثلاثة.من جانبه، قال رئيس لجنة نوبل العالم نيلس مارتنسن ان(التقنيات الحديثة التي نراها اليوم ومنها الحواسيب الحديثة تعتمد على فهمنا لطبيعة المواد المكونة لها)، موضحاً أن (عمل العلماء الثلاثة فتح الباب لاستخلاص مواد جديدة يتم تصميمها حسب الحاجة وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تصميم مواد بصفات خاصة ما يدعم تقنيات مستقبلية متعددة).وتُمنح الجوائز التي تُقدم في مجالات العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل.وكانت الاكاديمية السويدية قد منحت العالم الياباني يوشينوري اوسومي اول امس جائزة نوبل في الطب لعام 2016.