– October 4, 2016

الأنبار: العلم يرفرف فوق مبانٍ جديدة وداعش يحرّم تربية القطط

مقتل أكثر من 100 بضربات جوية وإستهداف قيادات أجنبية

بغداد – محمد الصالحي

استهدفت القوة الجوية اوكار تنظيم داعش بمنطقة الكرابلة في محافظة الانبار و قتلت 15 عنصراً من داعش بينهم انتحاريون كان التنظيم ينوي ارسالهم الى بغداد والجنوب لاستهداف المواطنين ، كما تمكنت القوة من تدمير مضافة الانتحاريين والانغماسيين في منطقة الفياضية وقتلت 10 من عناصر التنظيم واصابت اخرين.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان امس ان (طائرات ـ اف 16ـ عالجت عددا من الاهداف لداعش في قضاء القائم استنادا لمعلومات خلية الصقور الاستخبارية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة واسفرت الضربات عن تدمير موقع تصنيع وتفخيخ عجلات بالكامل في منطقة الكيلو 8 خارج قضاء القائم في المنطقة الصحراوية وقتلت 10 عناصر من داعش).وأضاف (كما تم تدمير معمل لتصنيع العبوات في قرية سعدة وقتل تسعة ارهابيين وجرح أربعة آخرين).وأوضح أن (الضربات دمرت مضافة انتحاريين خاصة لما يسمى ولاية الجنوب في منطقة الكرابلة وقتل 15 عنصراً من داعش بينهم انتحاريون يروم داعش ارسالهم الى بغداد والجنوب لاستهداف المواطنين فضلا عن تدمير مضافة الانتحاريين والانغماسيين في منطقة الفياضية وقتل 10 ارهابيين واصابة 6 اخرين بجروح خطرة).واشارت إلى أن (المصادر الاستخباراتية اكدت ان من اهم القتلى في هذه العملية هما الارهابيان ابو عمر العفري من اهالي الموصل وهو المخطط لما يسمى بغزوة بغداد الفاشلة , وابو يحيى الجنوبي ما يسمى المسؤول العسكري لولاية الجنوب).وقال ضابط استخبارات حشد قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف رتلا لداعش مكونا من 26 الية متنوعة حال وصوله الى منطقة عنه ما أدى الى مقتل واصابة اكثر من 40 داعشيا بينهم قيادات في التنظيم من جنسيات عربية واجنبية بحسب مصادرنا الموجودين داخل المنطقة المستهدفة).واضاف ان (الرتل كان يروم مهاجمة ناحية بروانة وقضاء حديثة الا ان يقظة الطيران الحربي العراقي حالت دون ذلك وتمت ابادة الرتل إبادة كاملة).واوضح الجغيفي أن (قائد تنظيم داعش المدعو ياسين سلامة المعاضيدي اوعز الى عناصره بشن اعتداء واسع النطاق على القضاء).وقال آمر الفوج الخامس في حشد الانبار العقيد جبير الدليمي في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت من قتل اكثر من 14 عنصرا من داعش بينهم قيادي بارز في التنظيم الاجرامي سوري الجنسية بعملية تحرير منطقة جزيرة البو عساف بالتزامن مع تقدم القوات الامنية والقوات الساندة لها نحو معاقل التنظيم).وتابع ان (دفاعات داعش انهارت امام تقدم القوات الامنية باتجاه تطهير مناطق سيطرة التنظيم). مبينا ان (الطيران الحربي قصف بشكل عنيف معاقل داعش).وأكد الدليمي أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها رفعت العلم العراقي على مباني المنطقة المستهدفة).وذكر بيان مقتضب لخلية الاعلام الحربي امس ان (قوة امنية تمكنت من رفع العلم العراقي فوق مبنى منطقة البو عساف).وافاد بيان للوزارة بان (الفرقة العاشرة ضمن قاطع عمليات الأنبار تمكنت من تدمير عجلتين مسلحتين ودراجتين ناريتين وقتل خمسة من عصابات داعش الارهابية في قرية البو علي الجاسم بالرمادي).وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (قوة من الفرقة 15ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى شمال القيارة دمرت ست عجلات ملغمة وشفلا مدرعا وقتلت العناصر التي كانت بداخل العجلات وأغلبهم أجانب). وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش من خلال لجنة الإفتاء المركزية في التنظيم أصدر فتوى تحرم تربية القطط داخل المنازل السكنية في الموصل).وأضاف أن (داعش طالب الأهالي بتنفيذ الفتوى وعدم مخالفتها اضافة الى انه أصدر عشرات الفتاوى منذ سيطرته على الموصل وفق رؤية تتطابق مع فكره ونهجه).وفي كركوك قال مصدر امس ان (مجهولين قتلوا أحد أبرز عملاء تنظيم داعش في ريف قضاء الحويجة المدعو غ-ك، ويكنى بابو عضلة بعد إطلاق نار عليه أثناء قيادته دراجة نارية).وأضاف ان (القتيل كُشف أمره بعد سرقة إرشيف عملاء التنظيم قبل أسابيع معدودة من اقتحام أحد مقارهم الأمنية).ملفتا إلى أن (القتيل كان من العناصر التي يعتمد عليها التنظيم في مطادرة مناوئيه وكشف أماكن اختبائهم). وفي ديالى ذكر قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (تشكيلات أمنية من عمليات دجلة نفذت عملية استباقية في منطقة قزلاق في تلال حمرين ونجحت بضبط معسكر سري لتنظيم داعش واعتقال عشرة من مسلحي التنظيم بداخله فضلا عن الاستيلاء على اسلحة واعتدة ومتفجرات تم تدميرها).