– October 4, 2016

إعتقال مجموعة تزوير عملة في البصرة

البصرة ـ الزمان

القت قوة أمنية من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب القبض على أربعة متهمين بتداول نقود مزورة.. وقال مصدر امس إن (قوة أمنية من مديرية الاستخبارت ومكافحة الإرهاب في البصرة القت القبض على أربعة متهمين بتداول وترويج نقود مزورة ضــبط بحوزتهم 30 ألف دولار مزورة في قضاء الزبير).ولفت المصدر الى أن (اعتقال المتهمين جاء بعد اصدار أوامر قبض بحقهم من محكمة التحقيق الثالثة في المحافظة).

وراجت في وقت سابق عمليات مماثلة في الديوانية وكربلاء وبغداد وتم ضبط المتورطين بها.

ويرى خبراء اقتصاديون ان من شأن هذه العمليات اضعاف العملة الوطنية وارباك سوق العملة الاجنبية وزج المواطنين بمشاكل معيشية لا حصر لها. وعلى النطاق العالمي فان محاولات التزوير غالبا ما تصطدم بالاجراءات الضامنة للعملة ولاسيما ما يتعلق منها بالشكل والطبع.