– October 4, 2016

الثلاثاء نهاية تقديم إستمارة التقديم إلى الجامعات التعليم يحدّد السبت المقبل آخر موعد لتعديل القبول

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة الى السبت المقبل، مؤكدة أن هذا الموعد يعد نهائياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الوزارة مددت التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة لغاية الساعة الثانية عشرة من يوم السبت المقبل الموافق 8 تشرين الأول الجاري بعد أن تم إغلاقها بحسب جدول التوقيتات المحدد سابقاً). وأضاف أن (هذا الموعد يعد نهائيا وغير قابل للتمديد لذا ندعو الطلبة الى استثمار الفرصة للتقديم والإسراع باستكمال الإجراءات قبل انتهاء الموعد المحدد).

واوضح البيان ان (الوزارة أعلنت في الخامس من اب الماضي عن زيادة نسبة قبول الطلبة ضمن قناة إعادة الترشيح الى 20بالمئة استجابة لمناشدات الطلبة، فيما أشارت الى أن تفعيل الاستمارة يستمر لغاية الأول من تشرين الأول الجاري). على صعيد متصل اكدت الوزارة أن التقديم على الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي في الجامعات سينتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من شهر تشرين الأول الجاري .

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الوزارة قد أطلقت عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والروابط الاخرى الموجودة في الموقع الالكتروني للوزارة الاستمارة للقبول المركزي للكليات والمعاهد للعام الدراسي الحالي محددة عشرين يوما للتقديم، تنتهي في الساعة 12 من ليل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري ).

وأضاف أنه (يحق للطالب ملء ما لا يقل عن خمسة وعشرين اختيارا في الاستمارة على ان لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة). ودعا العبودي (الطلبة وذويهم الى قراءة دليل الطالب بدقة وملء الاستمارة الالكترونية بحسب معدلات الطلبة ورغباتهم).