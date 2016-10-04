– October 4, 2016

وزارة الداخلية.. عاجل جداً

عاد من جديد ظهور عصابة تطالب بعض سائقي المركبات (فصلاً عشائرياً) بزعم قيام الضحية (وغالباً ما يرصد ليكون كبير السن أو رجلاً ذا منزلة) بدهس اقارب احد افراد العصابة، مع ان الواقع لا يتضمن اية عملية دهس او غيرها.

مطلوب مطاردة هذا النفر الضال الذي سبق ان قام بعمليات عدة في بغداد وانتقل الى بعض المحافظات ثم عاد الى بغداد مستغلاً الانشغال بداعش وبساطة المواطنين الذين يضطرون للاذعان وعدم تبليغ الاجهزة الامنية. كما يجب التعميم على مراكز الشرطة بقبول تلقي شكاوى الضحايا.