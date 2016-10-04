– October 4, 2016

أنقرة تتجاهل ردود أفعال السياسيين العراقيين

يلدريم يحذّر من حرب طائفية في الموصل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

انقرة – ماهر اوغلو

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم امس الثلاثاء من اندلاع (حرب طائفية) في الموصل بعد تحريرها من داعش ، فيما دعا نواب الى سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرها من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية رداً على قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية في العراق. وقال يلدريم في كلمة أمام البرلمان أن (الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لشن هجوم على الموصل ليست واضحة وأن هناك تهديدا بتحول المدينة إلى ساحة اشتباكات طائفية جديدة بعد أي عملية للقضاء على داعش بالمنطقة). الى ذلك،حذر وزير الدفاع التركي فكري إشيق امس الثلاثاء من أن الهجوم المزمع شنه على مدينة الموصل قد يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص. ونقلت وكالة انباء رويترز عن إشيق قوله في بيان إن (أي تدفق محتمل للاجئين يجب احتواؤه داخل العراق، وإلا فإنه سيضع عبئا كبيرا على تركيا وسيكون له تبعات على أوربا). وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الأحد الماضي إلى المحافظة على التركيبة السكانية للموصل بعد تحريرها من داعش . وقال في مقابلة صحفية (يجب أن يبقى في الموصل عقب تحريرها سكانها من السنة التركمان، والسنة العرب، والسنة الكرد)، مضيفاً ان (الموصل لأهل الموصل، وتلعفر لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق). وقد اثارت ،هذه التصريحات التي جاءت بعد يوم واحد من تجديد البرلمان التفويض للجيش التركي البقاء في العراق سنة اضافية، اثارت غضب الجهات السياسية والرسمية في العراق. وفي رد فعل جديد، دعا نواب الى طرد السفير التركي في بغداد .وتلا النائب أحمد الجبوري بياناً بحضور عدد من النواب يرفض قرار البرلمان التركي ( الذي يشرعن وجود قواتهم المحتلة داخل العراق) ، داعياً الحكومة ومجلس النواب الى (سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرهم من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية). ومساء اول امس، أعرب التحالف الوطني العراقي خلال اجتماع ترأسه رئيس التحالف عمار الحكيم عن قلقه البالغ من تصريحات أردوغان الاخيرة. وذكر بيان لمكتب الحكيم ان الهيئة القيادية للتحالف تابعت بقلق بالغ تصريحات اردوغان بشأن تحرير الموصل، وقرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا، وهي تعد هذه التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية، وتعبر عن (رفضها لهذه الأعمال).ودعا التحالف من جديد الحكومة التركية الى (سحب قواتها فورا من العراق والحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي والابتعاد عن اي خطوات استفزازية للعراقيين والعمل على المساهمة الفاعلة في دعم العراق في مساعيه للقضاء على عصابات داعش الارهابية)، داعياً في الوقت نفسه الحكومة العراقية والقوى الوطنية كافة الى(توحيد موقفها قبال السياسة التركية تجاه العراق). من جهة اخرى، افاد البيان بمناقشة المجتمعين (وثيقة السلم الاهلي والتسوية الوطنية لما لها من دور في استقرار البلاد خاصة بعد قرب المنازلة الاخيرة عسكريا مع داعش الارهابي، فضلا عن اهمية المعالجات الاجتماعية في المناطق المحررة)، مشددين على(اهمية الاداء الرقابي لمجلس النواب وملف الاستجوابات على ان يأخذ هذا الملف سياقاته القانونية بعيدا عن الطابع السياسي). وبحث الاجتماع ايضاً (آلية تطوير النظام الداخلي للتحالف الوطني وآلية اتخاذ القرارات الستراتيجية، بما يتناسب مع طابع المأسسة التي يسعى اليها التحالف الوطني عبر تفعيل اللجان والملفات).وحضر الاجتماع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وامين عام منظمة بدر هادي العامري كما حضره جعفر الموسوي ممثل عن التيار الصدري بعد انتهاء مقاطعة التيار لإجتماعات التحالف.