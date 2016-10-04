– October 4, 2016

الهجرة تجلو ألف نازح من الحويجة قبيل التطهير

بغداد ـ تمارا عبد الرزاق

نقلت وزارة الهجرة والمهجرين نحو الف نازح من قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك الى مخيماتها في المناطق الآمنة بعد توزيع المساعدات الاغاثية العاجلة بينهم تمهيدا لتحرير القضاء من داعش.

وقالت الوزارة في بيان امس ان (الفرق المختصة التابعة الى الوزارة قامت بنقل الف نازح من قضاء الحويجة الى مخيم ليلان في المحافظة).واضاف ان (عملية اجلاء النازحين تمت بواسطة باصات خصصتها الوزارة لنقلهم الى المخيم ، فيما وزع فرع الوزارة مساعدات غذائية ومنزلية بينهم فور وصولهم).

واطلقت القوات الامنية المشتركة عمليات تطهير القضاء من داعش بالتزامن مع الاستعداد لاقتحام الموصل.ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي كلمة الى الاهالي عبر اذاعة الموصل في يوم انطلاقها.

وقال بيان لقيادة عمليات نينوى امس ان (بث اذاعة الموصل انطلق بالتزامن مع قرب موعد البدء بمعركة التحرير التي ستنطلق قريبا).ودعا العبادي الاهالي الى (مساندة القوات الامنية في تحرير مدينتهم عبر مختلف الطرق).