– October 4, 2016

مجلس النواب يطالب بإجراءات إقتصادية ضد تركيا

البرلمان يناقش إعادة طلبة الجامعات المرقّنة قيودهم

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد التصويت على رفض وجود القوات التركية والطلب من الحكومة اعادة النظر بالتعامل الاقتصادي اضافة الى استدعاء السفير التركي. وقال النائب عبد الهادي موحان لـ(الزمان) امس ان (البرلمان صوت على رفض وجود القوات التركية داخل البلد وعلى الحكومة النظر بايقاف التعامل الاقتصادي مع تركيا واستدعاء سفيرها لحين خروج قواتها من داخل الاراضي كونها احتلالا للمناطق دون اذن من الحكومة). واضاف ان (البرلمان ناقش موضوع الاستثمار النفطي والزام الشركات باعادة ما بذمتها الى وزارة الموارد المائية).مؤكدا ان (البرلمان صوت على قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيــص مـــن الرســوم).واوضح موحان ان (البرلمان ناقش ايضا موضوع اجازة الـخمس سنوات للموظفين ولم يتم الاتفاق بشأن الموضوع من قبل لجنتي المالية والقانونية النيابيتين). مبينا ان (البرلمان ارجأ التصويت على قانون واردات البلديات الى جلسة غد). وتابع موحان ان (هناك طلبا بشأن اعادة طلبة الجامعات المرقنة قيودهم ولكن لم يتم ابلاغنا بادراجه ضمن جدول اعمال جلسة غد).

وأعلن النائب عن جبهة الاصلاح كاظم الصيادي أن جلسة البرلمان غدا ستشهد عرض قرار إعادة طلبة الجامعات المرقنة قيودهم للتصويت. وقال الصيادي في تصريح امس (توصلنا إلى إيجاد صيغة مشتركة لقراءة بيان وتقديم صيغة قرار نهائي لإعادة الطلبة المرقنة قيودهم في المقاعد الدراسية الأولية والعليا دون شرط أو قيد بالاتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان وسيعرض القرار للتصويت غداً). وهنأ رئيس البرلمان الشعب والعالم الاسلامي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية. وقال الجبوري خلال جلسة امس (نهنئ الشعب والعالم الاسلامي بذكرى الهجرة النبوية). داعيا الى (ضرورة العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم لبدء مرحلة الاعمار).وكان الجبوري قد بحث مع السفير البريطاني فرانك بيكر تحشيد الجهود لمعركة تحرير الموصل.وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تحشيد الجهود لمعركة تحرير الموصل والعلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة وجهود التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش). وقال الجبوري (لابد من حشد الجهود الدولية للاسراع في عملية استعادة الموصل وتقديم كل انواع المساعدة من اجل احتواء ازمة النازحين). من جانبه اكد بيكر (حرص بلاده على تقديم كل انواع الدعم الى العراق وعلى كافة المستويات).