– October 4, 2016

الرافدين يحجب السلف عن موظفي الدوائر المدينة

الناصرية ـ باسم الركابي

حجب مصرف الرافدين سلفة الـ 10 ملايين دينار عن موظفي المديرية العامة لتربية ذي قار وشركة اور العامة لعدم التزام موظفيهما بتسديد الاقساط المستحقة بذمتهم عن قروض سابقة.وقال مدير فرع اور التابع للمصرف في المحافظة حسين العبادي في بيان امس ان (سلفة الـ 10 ملايين دينار ستحجب عن موظفي تربية ذي قار والشركة لتلكؤ موظفيهما بتسديد ما بذمتهم من ديون واقساط سابقة سواء كانت عن قروض مباشرة ام عن كفالة مقترضين اخرين).ولفت الى ان (مصارف ذي قار اقترحت على الادارة العامة في بغداد بان تتقدم الدائرتين القانونيتين في مديرية التربية والشركة بتعهدات خطية لتسديد الديون السابقة خلال شهر لتطلق بعد ذلك طلبات الاقراض الخاصة بموظفيهما).