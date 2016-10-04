تجنيد الأطفال بمناطق صراع الشرق الأوسط – مقالات – عماد علوّ

– October 4, 2016

تعرّف الامم المتحدة الطفل المجند لأغراض القتال في النزاعات والحروب ، بأنه أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية ، وهو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية. (المصدر: مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة (2007 .

عمليات إرهابية

وفي أجواء الصراع والحروب والعمليات الارهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي ، فأنه يوجد اليوم مئات الآلاف من الأطفال الذين يتم تجنيدهم في النزاعات المسلحة في الشرق الاوسط خاصة وحول العالم بصورة عامة . والمعلومات المتوفرة لدينا من خلال التقارير الاستخبارية والصحفية وما يصدر عن وسائل الاعلام الداعشية أن معظم الأطفال المجندين قد تعرضوا للضرب لإخضاعهم، واجبارهم على الانضمام الى الجماعات المسلحة فيما ينضم آخرون فراراً من الفقر أو من أجل حماية مجتمعاتهم أو انطلاقاً من شعور برغبة الانتقام.

ومن الجدير بالذكر أن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

وقد أظهرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو قيام تنظيم داعش الارهابي بعمليات تجنيد الأطفال والأحداث في صفوف عناصره، و يتم تدريبهم في معسكرات ما يسمّى “أشبال الخلافة” حيث يقوم التنظيم بإخضاع الأطفال لتدريبات قاسية وتعليمهم استخدام السلاح بمختلف أنواعه، اضافة الى استخدامهم للعمل كحمّالين لنقل الذخائر أو المصابين من عناصر داعش . كما يقوم داعش باستخدام الأطفال لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية عن القطعات العسكرية والاهداف الحيوية فضلا” عن بث الاشاعات والاخبار الكاذبة بين الناس . أما الفتيات فهن يعانين حالة الاستضعاف بصورة خاصة وغالباً ما يُجبَرن على العمل كإماء للأغراض الجنسية. وفضلاً عن ذلك فقد ثبت استخدام تنظيم داعش الارهابي الأطفال للقيام بالأعمال الإرهابية بما في ذلك كانتحاريين أو لزرع العبوات الناسفة . ويجبر داعش الاطفال على الالتحاق بدورات في معسكرات اشبال الخلافة والتي تقسم الى ما يلي :

1.دورة المعسكر الشرعي ومدتها15 يوماً، يتعلم خلاله الطفل كيفية الوضوء والصلاة وما هي المحرمات والمنكرات، ودروس تحفيظ القرآن الكريم . ومن لا يعرف القراءة والكتابة منهم ، فيخضعون لدورات مضاعفة تسمّى “فــك الأٌمية”، تقام داخل المعسكر .

2.دورة التدريب العسكري ومدّتها ( شهر وعشرة أيام) ، يتمّ خلالها تعليم الأطفال فنون القتال والتعامل مع السلاح وقيادة المركبات وتجهيز العدة والعتاد للمقاتلين، وبعد الانتهاء من الدورتين، يتم توزيع الاطفال لجبهات القتال حسب الوضع الميداني.

وكشف تقرير حديث نشرته منظمة الأمم المتحدة أن ما بين 800 و900 طفل خطفوا، على أيدي تنظيم داعش، من مدينة الموصل العراقية، في سنة 2015 وحدها، لتدريبهم دينيا وعسكريا. وتابع التقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن عملية الاختطاف تمت في حزيران/ يونيو 2015. وجرى تقسيم الأطفال إلى مجموعتين: الأولى، لأطفال تتراوح أعمارهم بين خمس و10 سنوات. ووضع هؤلاء في مخيمات لتلقي تكوين ديني. والمجموعة الثانية، للأطفال بين الـ10 و15 سنة. واقتيد أصحابها إلى مخيمات تدريب عسكرية، في معسكري العزة والغزلاني جنوب الموصل. وقد ذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن الأشهر الستة الأولى من سنة 2015 شهدت تنفيذ 40 طفلا، مما يسمى “اشبال الخلافة”، لعمليات انتحارية في العراق. ونُشر يوم 29 مارس/آذار تسجيل فيديو في الإنترنت يظهر فيه للمرة الأولى أطفال (أشبال الخلافة) ينفذون عملية إعدام جماعية لتسعة أسرى اتهمهم التنظيم بأنهم “روافض”. كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين 6 أبريل/نيسان2015 أن تنظيم “داعش” خصص أربعة معسكرات في مدينة الموصل لتدريب الأطفال والمراهقين على وسائل وطرق الذبح والتعذيب الجسدي والنفسي لاستهداف الشخصيات التي هدر دمها ورفضت الانضمام للتنظيم في الموصل فضلا عن الاستعداد للمواجهة العسكرية المرتقبة مع القوات العراقية لتحرير المدينة”.

تحرير الموصل

استنادا” لما سبق فان احد المعاضل التي ستواجه القوات المسلحة العراقية عند قيامها بتحرير مدينة الموصل هي صعوبة تمييز الأطفال المجندين من قبل داعش عن سواهم خصوصا” اثناء عمليات الاقتحام للمدينة والاشتباك مع عناصر التنظيم ، كذلك اثناء اخلاء السكان المدنيين ! ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع أطراف النزاع بالامتناع عن تجنيد القاصرين أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال العسكرية، وضمان حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق النزاع بأمان، وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكَل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في الصراعات والحروب إلى آثار خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يكونون خاضعين لضروب الأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي بل إن كثيراً منهم يُجبَرون على ارتكاب هذه المجازر لدرجة أن بعضهم يعاني من آثار سيكولوجية خطيرة في الأجل الطويل ومن ثم فإن عملية إعادة دمج هؤلاء الأطفال بالمجتمع مرة اخرى تمثل أمراً بالغ التعقيد.

{ خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية