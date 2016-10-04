شروط الصدر وتحييد المالكي – مقالات – حيدرصبي

– October 4, 2016

الصدر يلتحم مرة اخرى ويعاود حضور اجتماعات التحالف الوطني هكذا كان قراره الاخير . شروطا وضعها على طاولة التحالف واقسم ان لا عودة الى تلك الطاولة من دون تحقيق النقاط ال 14 كشرط اساس . عاد الصدر والكثيرون تفاجؤوا بالعودة السريعة وانضمامه الى مظلة التحالف فما الذي جرى ؟ وهل ان فعلا قادة التحالف الزموا انفسهم بتنفيذ تلك الشروط ، ام هناك طاريء حدث بعد زيارة السيد مسعود برزاني ولقائه الصدريين ؟ ولماذا تأكيده ان تكون مرجعية التحالف للسيد السيستاني فقط ؟ .

الجميع يعلم ان المواطن العراقي ماعادت تشغله اتفاقات التحالف ولا يعنيه ايضا من دخل في مسماه او من بات دون مظلته ، ومايقلق اكثر هو نية الكثيرين بالعزوف عن التوجه الى صناديق الاقتراع في الانتخاب القادم ، ” يأس ومرارة .. معاناة والم .. قتل وتهجير .. فقر وفاقة .. ودولة هشة تتقاذفها الصراعات الداخلية والحروب والتدخلات الاجنبية – ترسيم حروب الجيل الرابع القاضية بتكوين دول هشه ضعيفة تتقاتل بين مكوناتها مع الحرص على ابقاءها بمسمى دولة لتستنجد بعد ذاك بالدولة العظمى فتسيرها حسب ارادتها ” . واذن بات المواطن لايثق بتلك الكتل ولا برؤسائها ولا بالحكومة المترنحة تحت هول الفساد ونهب المال العام . واكيدا ان هذا التحدي هو مابات يشغل جميع رؤساء الكتل والاحزاب ولذا فلا بد من مخرج وايجاد الكيفية التي بمقتضاها تقوم باقناع المواطن العراقي بهم وكسب ثقتهم مرة اخرى (( ربما ستغير الاحزاب من جلبابها وتلبس ثوبا آخر وتسقط اوراقاً من ذات الشجرة ليورق من غصنها هجين جديد بذات الموروثات ليزهر ويعطي ثمارا بطعم جديد ربما تكون امر من سابقتها ، من يدري !! )) .

– شروط الصدر والتذبذب في قراراته

الصدريون امتازوا طوال ولوجهم العملية السياسية بالتذبذب وعدم الثبات على مبدأ او قرار وتصريحات الصدر بتناقض على طول المسير .. فما يكاد يتخذ موقفا معينا امس حتى ينقضه اليوم وهكذا كانت تلك سمة غالبة في سياسته . وبالرجوع لشروط الصدريين نجد انهم طالبوا بـ( كف التدخلات الحزبية في ترشيح الوزراء لشغل المناصب السيادية، والعمل على تقنين الترهل الوظيفي في جميع الوزارات، إضافة لتقديم شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة لتسنم الحقائب السياسية، فضلاً عن التدقيق في العقود المبرمة والصفقات كافة. وتضمنت الشروط ايضا تعديل وهيكلة قانون ومفوضية الانتخابات وإلغاء بعض المفوضيات غير الملزمة، إضافة إلى إلغاء جميع الهيئات المستقلة وإعادة تشكيلها على وفق مكونات المجتمع العراقي وليس الحزبي، وإبعادها عن سطوة الكتل السياسية ، وايضا فمن اجل بقاء الصدر يتنفس رئة التحالف الوطني ان يكون جسد ذلك التحالف ينبض بمرجعية السيد السيستاني فحسب ! ) . ونستطيع من خلال قراءتنا لتلك الشروط ان نخلص الى الاهم التالي منها :

1 – ان يرفع التحالف الوطني غطاءه عن الفساد والمفسدين ويكونوا تحت طائلة المساءلة القانونية .

2 – فك قيادة الحشد الشعبي الحالية وهيكلة جميع فصائلة وجعله تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية .

3 – ان يرتكز مبدأ عمل التحالف الوطني كونه تحالفاً سياسياً وليس تحالفا حكوميا .

4 – تستظل جميع كتل التحالف الوطني بمظلة السيستاني ويكون هو مرجعياتها جميعا وليس السيد الخامنئي او غيره. 5 – الغاء جميع الهيئات المستقلة واعديل القانون الانتخابي واعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات .

نجد ان تلك الوثيقة بما تضمنته من شروط انها ذات مقبولية وفيها الكثير من النقاط الايجابية للتجفيف من العصف الجمعي للشعب العراقي وبما حوت قناعات عقولهم . بيد ان هناك من النقاط تعتبر ايضا ذات اشكالية وهي غير قابلة للتطبيق وعليه وجه السياسي والفيادي في الدعوة السيد عزت الشابندر بوصلته نحو السيد الصدر وووجه استفساراته مخاطبا له برسم النقاط التالية : اولا : هل هناك ما يدل على ان التحالف الوطني ( الشيعي ) سيكون كياناً عابراً للطائفية وداعماً للمشروع الوطني ألذي طالما خطبتم به ؟

ثانيا : هل هناك ما يدل على ان مهندس هذا التحالف ( الشيعي ) و المستفيد الاول منه ومن له كلمة الفصل في قراراته ونزاعات أطرافه ، هو عراقي بالجنسية والهوى و الإرادة و التفكير ؟

ثالثا : هل هناك ما يدل على ان الأطراف الاساسية للتحالف (الشيعي ) ستُقلِعُ عن استغلال حقائبها الوزارية و مواقعها في السلطة و تلغي ما يسمى بالمكتب الاقتصادي السيئ الصيت وتقدم من سرق باسمها للعدالة ؟

رابعا : هل هناك ما يدل على ان حكومة ما يسمى بالتكنوقراط هي حكومة مستقلة و أعضاؤها لا يخضعون لارادة و مصالح الكتل التي رشحتهم ؟

خامسا : وما هي دلالة الدعوة الى الالتزام بمرجعية المرجع ؟ . انتهى / .

ومن حق مركبنا الابحار عند وجهة السيد الصدر ونحاوره في توضيح الاشكالية التي رافقت بنود شروطه ونقول :

من قال بأن المرجع السيستاني يقبل بأن يكون مرجعا للتحالف وهو الذي غلق جميع أبوابه بوجه الساسة منذ سنوات ، كيف له ان يرتضي ان يكون مظلة لمكون واحد والمرجعية ما انفكت تصرح انها مظلة لكل العراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم ، ثم كيف ترتضي المرجعية أن يحسب التحالف عليها بعد كل اخفاقاته وفشله في ادارة الدولة العراقية ، حتى وصل الامر الى ان تصرح كون صوتها بح لكثر مطالباتها بالاصلاح ودونما نتيجة .. وقبلها (( المجرب لايجرب )) .. هذا دونه خرط القتاد ولن يصح ابدا وهذا الشرط سالب بانتفاء الموضوع من اصله . واصل دعوى الصدر هذه بحصر مرجعية السيد السيستاني للتحالف في حقيقته ابعاد الجهات التي تستظل بمرجعية السيد الخامنئي ” الدعوة جناح المالكي وبعضا من مجاميع الحشد الشعبي ” . وربما هذا الامر سيشكل فجوة كبيرة تضاف للفجوات الاخرى مابين الصدر وايران .

تحالف سياسي

وفيما يطالب الصدر بجعل التحالف سياسيا وليس حكوميا فالتحالف الوطني تحالف سياسي ينتج عنه حكومة سياسية شئنا ام أبينا فرحنا ام حزنا وإبعاد التحالف عن صفته الحكومية ضرب من الخيال لا يقبله منطق السياسة ولا تلتزم به الكتل ، وهناك خلاف موضوعي في هذه النقطة بين التحالف والتيار ، فهذا الشرط لن ينفذ وهو غير قابل للتنفيذ اصلا ايضا ورجوع التيار هو تسليم واقعي بتنازله عن هذا الشرط . وفيما يخص شرط الحشد الشعبي :

فالحشد الآن جهاز حكومي رسمي في كل تعاملات الدولة والتيار عنوان داخل فيه وإذا لم يكن داخلا فيه فلاينطبق وصف المليشيات إلا على القوات التي يشكلها التيار

إضافة إلى أن المرجعية هي من تبنت هذا المطلب من بداية التأسيس وقوى التحالف مجمعة عليه وعليه فهذا الشرط ليس له فائدة وهو تحصيل حاصل . وعن مطالبات التيار الصدري بالاصلاحات :

نعتقد ان اي قائد سياسي شيعي لابد أن يفكر الف مرة قبل أن يتحدث عن الفساد والقضاء على المفسدين واحالتهم الى القضاء واحزابهم تعج بهم ودكانيهم الاقتصادية مفتوحة لازالت الى الان تعمل في مكاتب الوزارات وبقية مؤسسات الدولة . لذا فهي لاتعدو سوى ذر الرماد بعيون الشعب المسكين واطالة الى امد استحماره وتجهيل عقله والضحك عليه بصنيعة الاصلاح.

موقف امريكا وايران من تلك الشروط

يقول الخبير الامني الاستراتيجي الدكتور هاشم الهاشمي : ” مالم تمانع أمريكا وايران فكل تلك الشروط تعتبر اساسا لوطنية متكاملة، حال تحققها – الدول الإقليمية لديها القدرة والأذرع على إعادة بناء النظام في العراق متى تطلب الأمر ذلك وقد يحصل هذا السيناريو في عدّة صور وعلى مراحل تبدأ بالعمل الابتزازي وتنتهي بالإسقاط ” ، مضيفا : ” الدول الاقليمية تجاوزت مشكلة الخوف من الحركات والتيارات والأحزاب العراقيّة، الحقيقة الغائبة تكمن في عمق القلق الدولي من الجماهير وليس الأنظمة حيث إن تقلباتها السياسية مع الأخيرة تأتي في إطار السعي لاحتواء حراك الجماهير “.

السبب الحقيقي وراء رجوع التيار الصدري للتحالف

مهما علت الاصوات ممجدة بقبول التحالف بتمام قبول الشروط فهذا هرفا لمن لايعرف حقيقة الموقف .

والحقيقية كلها فيما ضمتها حقيبة السيد مسعود بدخوله بغداد ولاول مرة بعد 2003 وماجاء للتفاوض بشأنه لاستحصال الموافقة بتحييد السيد المالكي بتكوين تحالف جامع لكل من ” الدعوة جناح العبادي والمجلس الاعلى والتيار الصدري والديمقراطي الكردستاني ” . ولذا وبعد اجتماعه مع جميع تلك الاحزاب وحصول المواققة على هذا التحالف وان لم ير الضوء بعد وترك للاعلان عنه في ما بعد تحرير الموصل ” تحالف عابر للطائفية حسب توصيف الصدر السابق ” ، بادر التيار مباشرة للالتحاق بركب التحالف ليعاود اجتماعاته من جديد تاركا استحصال الموافقة على جميع شروطه لتكون ورقا على رفوف التحالف ، او بالاحرى باتت ريشة في مهب الريح ، فالمهم عنده ومن معه هو في كيفية تحجيم المالكي وعزله وتقويض قواعده في الانتـــــــخابات المقبلة .