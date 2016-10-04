– October 4, 2016

التجارة : بعض أكياس الرز التالفة لا يعني عدم صلاحية الكمية

بغداد – شيماء عادل

استعرض مدير عام شركة تجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة هيثم الخشالي شهادات الفحص المختبري للشركات الالمانية والسويسرية التي قامت بفحص شحنات الرز المستوردة لحساب الشركة والخاص بالبطاقة التموينية والتي اكدت سلامتها من أي اصابة وصلاحيتها للاستهلاك البشري .وقال الخشالي في بيان تلقته (الزمان ) أمس خلال مؤتمر صحفي انه (لابد من توضيح الحقائق فيما يخص حمولة الرز الموجودة على ظهر الباخرة في الموانئ الجنوبية بأن تعرض عدد من الاكياس للضرر نتيجة وجود كميات تصل الى 800 الف كيس لا يعني عدم صلاحية باقي الكميات الاخرى التي فحصت بشكل دقيق وعبر جهات فحص مختلفة) .واضاف أن ( الشركة اعتمدت شهادات فحص مختبري عالمية تؤكد سلامة وصحة مادة الرز وصلاحيتها للاستهلاك البشري باستثناء كمية بسيطة يتم التعامل معها بشكل قانوني وفني ومن خلال اجراءات تمنع تفريغ اي حمولة مصابة بأي نوع من الاصابات ).واوضح الخشالي أن (المتضرر من الكميات لايتعدى عنبارا واحدا اوقف على متن الباخرة ولمدة تمتد الى اكثر من 30 يوماً والهدف من هذا الاجراء منع التفريغ وقد أبلغنا ذلك من خلال تقارير رسمية رفعت الى دائرة الموانئ أبلغناهم بوجود اصابة لكمية محدودة يتم تعفيرها ومعالجتها وهي على ظهر الباخرة وهو اجراء روتيني متبع في أليات الفحص والعقود الموقعة مع الشركات العالمية ). الخشالي اشار الى ان (فاصيل العقود الموقعة مع الشركات العالمية يتضمن التعامل مع هكذا حالات من خلال تضمين الشركة المجهزة وتغريمها وفق شروط التعاقد ولدينا مع هذه الشركة اجراءات فنية وقانونية وهي روتينية وضمن أليات العمل المتبعة بعد ان نحدد نوع الضرر وحجم الكمية والاجراءات المتخذة في معالجة هذا النوع من الاضرار) .