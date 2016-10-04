– October 4, 2016

الأنواء: الطقس صحو والحرارة مستقرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تاثير اجواء العراق بامتداد المنخفض الجوي من شرق الجزيرة العربية ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحوا.

واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ). أمس(إستمرار تاثير اجواء العراق بامتداد المنخفض الجوي من شرق الجزيرة العربية ليكون الطقس اليوم الاربعاء في المناطق كافة صحوا). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون 37 مئوية والصغرى 17 مئوية وستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا وستكون مدى الرؤية 8-10كيلو مترات ).

واوضح البيان ان (البلاد تتاثر بامتداد المنخفض الجوي المذكور ليكون الطقس ليوم غد الخمــــيس في المناطق كافة صحوا مع ارتفاع قلـــيل في درجات الحرارة ).