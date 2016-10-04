– October 4, 2016

كريم يدعوالسيستاني إلى الإسهام بإعادة النازحين

الهجرة تدعو الأسر النازحة إلى توثيق العودة في الفروع

الانبار – نور الدين حميد

بغداد – تمارا عبد الرزاق – داليا احمد

كركوك – مروان العاني

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تواصلها في اجلاء ونقل الف نازح من الحويجة والمناطق التي يجري تحريرها من عصابات داعش الارهابية الى مخيماتها في المناطق الآمنة، من المحافظة وتوزيع المساعدات الاغاثية العاجلة بينهم.وقال بيان امس ان (الفرق المختصة التابعة الى الوزارة قامت اليوم بإجلاء ونقل الف نازح من قضاء الحويجة الى مخيم ليلان في محافظة كركوك ).واضاف ان (عملية اجلاء النازحين تمت بواسطة باصات خصصتها الوزارة لنقلهم الى مخيم ليلان في المحافظة فيما وزع فرع الوزارة مساعدات غذائية ومنزلية بينهم فور وصولهم المخيم). كما أعلنت الوزارة عن عودة 186 الفا و 635 عائلة نازحة الى اماكن سكناها في ثلاث محافظات وبعض مناطق نينوى.واوضح البيان ان (آخر احصائية لبياناتها المتعلقة بالأسر النازحة العائدة الى اماكن سكناها الاصلية في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية بلغت عودة 186 الفا و 635 عائلة). مشيرة الى ان (العوائل عادت الى مناطقها الاصلية في محافظات الانبار و صلاح الدين و ديالى وقضاءي مخمور وسنجار وناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى).وتابع ان (اعداد العوائل العائدة من النزوح الطارئ تمثلت بــ64 الفا و325 عائلة لمحافظة الانبار و88 الفا و 86 عائلة عائدة اما في محافظة صلاح الدين فقد كان عدد العوائل العائدة 24 الفا و 624 عائلة عائدة في محافظة ديالى فضلا عن عودة 9600 الاف عائلة عائدة في قضاءي مخمور وسنجار وناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى).واضاف البيان ان (الوزارة دعت الاسر العائدة الى ديارها الاصلية في المحافظات مراجعة فروع الوزارة في محافظاتهم للتسجيل ولتوثيق عودتهم).ودعا محافظ كركوك نجم الدين كريم امس المرجع الديني علي السيستاني الى المساعدة في عودة النازحين لمناطقهم المحررة من داعش. وقال كريم خلال مؤتمر صحفي اعقب استقباله محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري ان (كركوك استقبلت اكثر من 600 الف نازح وان حصتها من الوقود اليوم هي ثلت ما كانت تتسلمه قبل احداث حزيران 2014 الى جانب نقص حاد بالادوية و نقص في حصة كركوك من الكهرباء بينما لم تتسلم المحافظة من الحكومة الاتحادية سوى 800 مليون دينار في حين ما حصلت عليه بمجال اغاثة النازحين هو ثمانية مليارات دينار)، داعياً السيستاني بمناسبة حلول العام الهجري وشهر محرم الحرام الى العمل على اعادة النازحين مخاطباً اياه بالقول(انكم جنبتم العراق مشاكل كبيرة وانقذتموه من خطر عصابات داعش الارهابي فنتوجه اليكم بالمساعده والعمل على عودة نازحي ديالى وبيجي وسليمان بيك وبابل) .بدوره، اشاد الجبوري بالجهد الاكبر الذي قامت به كركوك بأغاثة نازحي صلاح الدين الذين قدموا الى كركوك .واوضح ان (ما يعوق عوده النازحين هو تعرض البعض منهم الى الملاحقة بسبب المعلومات الكاذبة والانتقام والوشايات او بسبب انعدام الخدمات بالمناطق المحررة) . في غضون ذلك،اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين استقبال 800 مدني هارب من قضاء الحويجة والنواحي التابعة له بعد نجاحهم في الافلات من تنظيم داعش. وقال بيان للوزارة امس ان (قوات البيشمركة استقبلت على مشارف كركوك 800 مدني هارب من نازحي الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد) مؤكدا ان (وضع الهاربين ومن بينهم نساء واطفال وشيوخ ورجال ،غاية الصعوبة وبدا عليهم التعب).

واكد البيان نقل النازحين الى مخيمات النزوح بعد تجهيزهم بالماء والغذاء، مرجحاً (زيادة في الاعداد مع قرب تحرير مناطق جنوبي كركوك غربيها)، مبينا ان (المحافظة استقبلت اكثر من 117 الف عائلة بينهم 26 الف من نازحي جنوبي كركوك وغربيها).

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن آخر إحصائية لعودة الاسر النازحة والبالغ عددها 64 الفاً و325 أسرة الى الاقضية والنواحي المحررة في محافظة الانبار.وقال مدير فرع الوزارة في المحافظة محمد رشيد في بيان أمس ان (فرع الوزارة أعلن عن عودة 42 الفاً و711 أسرة نازحة الى قضاء الرمادي و7 الاف و242 اسرة الى قضاء هيت والى قضاء الكرمة بلغت الاسر العائدة 4 الاف و895 اسرة و3 الاف و394 اسرة عائدة الى قضاء الخالدية ، فضلا عن عودة الف و 535 اسرة الى قضاء الرطبة والف و310 اسر الى قضاء حديثة اما قضاء الفلوجة فقد شهد عودة الف و302 اسرة و816 اسرة الى ناحية النساف و664 اسرة الى ناحية الحصي والى منطقة الصقلاوية 456 اسرة عائدة).واضاف ان (الفرع مستمر بمتابعة وتسهيل عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها الاصلية بالتعاون مع القوات الامنية عبر معبر السلام). واوضح رشيد ان (هناك استمرارا في عودة الأسر النازحة الى مناطق سكناها الأصلية المحررة في اقضية ونواحي المحافظة). مؤكدا (استمرار الوزارة بتوزيع مساعدات اغاثية غذائية وعينية للاسر العائدة الى قضاء الفلوجة وباقي المناطق المحررة اثناء عودتهم). الى ذلك اكدت وزارة التربية ان العام الدراسي الحالي لن يضيع وان المؤسسات والمديريات التابعة لها استكملت التجهيزات المطلوبة كافة .وقال الوزير محمد اقبال في بيان أمس أن (العام الدراسي الحالي لن يضيع وان الوزارة استكملت تجهيزاتها).واضاف البيان ان (اقبال يزور مخيم ديبة للنازحين شمال مخمور في محافظة أربيل للاطلاع ميدانيا على احوال المقيمين فيه).مشددا على أن (العام الدراسي الحالي لن يضيع من الطلبة وان الوزارة استكملت تجهيزات المناطق المحررة والتي ستحرر قريبا). و يبحث اقبال خلال اجتماعه مع وزير التربية في إقليم كردستان بشتيوان صادق تعليم الطلبة النازحين في الإقليم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (من المقرر أن يخـــــصص الاجتماع لبحث دراسة الطلبة النازحين في الاقليم وسبل تفعــــيل دور المنظمات الدولية في هذا المجـــال وفي مقــدمتها منظـــمة اليونسيف).

وأضاف البيان ان (الجانبين يبحثان ايضا سبل استيعاب موجة النزوح مع انطلاق عمليات تحرير الموصل والآليات الواجب أتباعها للحيلولة دون فقدان الطلبة فرصة التعليم).