– October 4, 2016

القبض على مجموعة قتل في العمارة

العمارة ـ سعدون الجابري

الرمادي ـ نور الدين حميد

القت شرطة محافظة ميسان القبض على ستة متهمين بجريمة قتل وضبطت عددا من الأسلحة والاعتدة الخفيفة في احدى القرى التابعة إلى قضاء قلعة صالح.

وقال قائد الشرطة العميد نزار موهي الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على ستة مطلوبين بجريمة قتل وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة الخفيفة في احدى القرى التابعة إلى قضاء قلعة صالح).واضاف ان (مفارز متكونة من قوة مشتركة قامت بعملية دهم وتفتيش في قرية السليمانية التابعة إلى قضاء قلعة صالح ما أسفر عن ضبط بندقيتين وعدد من مخازن الاعتدة).واشار الساعدي إلى إن (مفارز شرطة السيطرات تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب متهم بالقتل العمد تم تسليمه إلى الجهات المختصة لغرض التحقيق معه).

من جهة اخرى صادقت محكمة تحقيق تابعة لرئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية على اعترافات 40 متهما اقروا بانتمائهم لتنظيم داعش.

وقال بيان للمتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار امس ان (محكمة تحقيق الخالدية صدّقت اعترافات 40 متهماً اقروا بالانتماء إلى داعش والقيام بعمليات ارهابية ابرزها اغتيال عدد من ضباط المحافظة).ملفتا إلى أن (البعض منهم اكد مسؤوليته عن تفجير جسر التأميم).وأوضح البيان أن (المحكمة صدّقت اعترافات المتهمين قضائياً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تمهيداً لإحالتهم الى المحكمة المختصة).وفي ديالى القت الشرطة القبض على سبعة مطلوبين وفق قضايا ارهابية وجنائية في مدينة بعقوبة وفقا لمصدر في الشرطة.