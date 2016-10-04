– October 4, 2016

بغداد تنفـّذ حملة بلدية لتسوية الطرق ورفع النفايات

بغداد ـ حسن الابراهيمي

اعلنت محافظة بغداد عن تنفيذ حملة خدمية عبر شعبة الاليات الثقيلة التي استحدثت بتوجيه من المحافظ علي محسن التميمي.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الحملات مستمرة وبتوجيه من التميمي اذ استطاعت تلك الاليات التي استحدثت مع بداية تسنمه المنصب وخلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ حملات خدمية وبلدية وفي مختلف مناطق العاصمة).

واضاف ان (العمل مستمر رغم جميع التحديات المالية التي تواجهها حكومة بغداد المحلية). واوضح البيان ان (هذه الحملة تضمنت تسوية الطرق وفرشها بمادة السبيس الى جانب ردم المستنقعات ورفع النفايات والانقاض وفتح الانسدادات في مجاري تصريف المياه الثقيلة في مختلف مناطق العاصمة وبجانبيها الكرخ والرصافة). وتابع ان (العمل شمل مناطق المعامل قطاع 6 العماري وحي التراث الزراعي وحي البتول ومدينة الصدر حي الحسين الزراعي وشهداء العبيدي وكذلك حي الزهراء والأحرار ومنطقة المعامل وحي الضباط والرستمية وحي التحرير ومنطقة السفير وكذلك في العبيدي مناطق الشهداء الاولى والثانية والثالثة وحي النصر وحي الضباط). مشيرا الى ان (العمل شمل ايضا منطقه جسر ديالى والنهروان ومنطقة التأميم ومنطقة الشعلة والكاظمية والحرية والحسينية والمحمودية والحي العسكري والتاجي ومنطقة ام العظام والحسن العسكري والحماميات وسبع البور).