– October 4, 2016

وزير التربية يدق جرس العام الدراسي الجديد

أولياء أمور لـ (الزمان): نقص الخدمات وزحام الصفوف أبرز المعوقات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توجه الآلاف من طلبة المراحل الدراسية إلى مدارسهم معلنين بدء عامهم الدراسي الجديد 2017 -2016 بعد ان اكملت وزارة التربية الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بهم فيما شكت بعض اسر الطلبة من عدم وجود مقاعد دراسية كافية لبدء العام الدراسي بنشاط وتفوق.

وقالت المواطنة ام احمد لـ(الزمان) امس ان (بدء العام الجديد يتطلب توفير الكثير من المستلزمات المدرسية لكن بعض المدارس لم توفر ابسط مستلزمات المدرسة ولاسيما المقاعد الدراسية حيث عندما توجهنا الى المدرسة صدمنا بحال الصف الاول الذي من المفترض ان يكون ابني معهم وهو صف واحد يجمع طلبة المرحلة ذاتها وليس هناك صف اخر). واضافت ان (الصف مزدحم بالطلبة). وتساءلت (كيف سيتم ضبطهم وممارسة حياتهم الدراسية وهم بهذه الفوضى؟). واوضحت ان (السبب يعود الى عدم وجود مقاعد دراسية كافية لافتتاح صف اخر). وتابعت ان (المدرسة تم اعادة اعمارها وافتتاحها منذ شهر وجهزت بـ 50 رحلة فقط بالاضافة الى الاتربة التي تبين ان لم يتم تنظيفها بشكل جيد لاستقبال الطلبة بالشكل الصحيح).

مطالبة الوزارة (الانتباة الى هذا الامر بارسال لجان تكشف وضع المدارس وحال الطلبة وماذا يعانون ويحتاجون اليه اي الدخول معهم الى واقعهم الدراسي وعدم اللجوء الى مديرة المدرسة فقط عند الاستفسار عن حال المدرسة).

فيما اضافت المواطنة ايمان ان (على الوزير محمد اقبال التوجة الى مدارس العاصمة كافة دون استثناء وعدم تركيز زيارته على المناطق الغنية واهمال المناطق الشعبية). وقالت معاونة احدى المدارس سراب جاسم ان (الطلبة توجهوا الى مدارسهم وبدأنا العام الدراسي بنشاط مع توفير جميع المستلزمات المدرسية واللوجستية بشكل كامل). متمنية (عاما دراسيا زاهيا بالنجاح والتفوق).

انتظام الدوام

وقالت مديرة مدرسة الزهور الابتدائية في منطقة المنصور علية عباس ان (الطلبة انتظموا في الدوام وبدأت المعلمات ممارسة دورهن منذ اليوم الاول لبدء الدراسة دون تضييع اي يوم خلال العام الدراسي لتكون الفائدة كبيرة ومفيدة للطلبة وخاصة مرحلة الصف الاول الابتدائي).

واضافت أن (مديرية تربية الكرخ وفرت جميع المستلزمات المطلوبة للمدارس قبل بدء العام الدراسي ومنها الكتب والمناهج وتم توزيعها بين الطلبة لغرض كسب الوقت وتنفيذ الخطط التدريسية لفائدة ابنائنا الطلبة).

وقالت والدة احدى الطالبات في منطقة الكرادة أن (شح الخدمات في بعض المدارس يعرض المسيرة التربوية الى الكثير من المشاكل ومنها تفشي الامراض خاصة التهاب الغدة النكافية بسبب ازدحام وارتفاع عدد الطلاب في الصف الواحد الى اكثر من اربعين طالبا) واضافت كما ان عددا من المدارس ومنها مدرسة ابنتي تشكو من عدم نظافة الحمامات وشبكة الماء متهالكة وعدم الاهتمام من قبل بعض ادارات المدارس بهذا الجانب الذي يولد نفور الطلاب وخاصة الصغار من الطالبات في المرحلتين الاولى والثانية من ترك المدرسة اصلا بسبب تلك الامور).

واوضحت لذا نناشد مديريات التربية والجهات ذات العلاقة في محافظة بغداد وامانة بغداد بمراقبة تلك المدارس وتقديم الخدمات الضرورية لها ولو بالنزر اليسير خاصة في الحمامات واصلاح شبكات المياه).

مدارس خاصة

واقترح والد الطالب حيدر اسامة ان (يفعل دور مجالس الاباء والمعلمين ليكونوا عونا لادارات المدارس خاصة في مجال تقديم الخدمات الضرورية لبعض المدارس التي تعرضت موجوداتها للتلف جراء اتخاذها سكنا للاسرة النازحة من المحافظات وتركها بعد عودتهم).وكان اقبال قد دق جرس بدء العام الدراسي الجديد بمشاركة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري معلنا انطلاق مسيرة جديدة من العلم والمعرفة والتميز العراقي الأصيل. وقال بيان امس ان (إقبال توجه مع الجبوري الى مدرسة الثناء الابتدائية مشاركين إياهم العام الدراسي الجديد).

واضاف ان (هذا العام يحمل طعم الانتصار على الإرهاب والتحرير الناجز ويشهد عودة آلاف التلاميذ إلى مدارسهم بعدما فتحت أبوابها من جديد وانهت سنوات الغلق القسري الظالمة). موضحا أن (الوزارة بذلت كل جهدها ولم تدخر طاقة ولا وقتا ولا امكانيات في سبيل تأمين احتياجات ابنائنا الطلبة في جميع المحافظات والمدن ولاسيما المحررة حديثا من تنظيم داعش). موضحا ان (الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية التي ابتدأت بها منذ عامين وعلى الصعد والمستويات كافة وفي مجالات الانظمة التعليمية والوسائل التربوية وبما يحقق التناغم المطلوب بين الحاجة إلى تحديث المسيرة التربوية من جهة ويعزز الهوية والإنتماء الوطني من جهة أخرى).