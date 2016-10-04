– October 4, 2016

الحج لـ (الزمان): القرار لم يعمّم رسمياً

السعودية تزيد رسوم العمرة وتنتهج سياسة التقشّف

بغداد – شيماء عادل

اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ان اجراءات المملكة العربية السعودية بفرض رسوم اضافية على العمرة غير اكيدة ولم يتم تعميم القرار بين الدول بشكل رسمي.

وقال مصدر في الهيئة لـ(الزمان) امس ان (اجراءات السلطات السعودية بشـأن رغبتها بفرض رسوم باهظة الثمن على العمرة تطبق على جميع الدول وليس العراق فقط). مبينا ان (القرار الى الان لم يثبت ولم يتم تعميمه وفي حال تم تطبيقه ستقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة ولكل حادث حديث).

تطبيق رسوم

وافادت تقارير امس بان (السعودية بدأت بتطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات ما أثار حالة استهجان لقرار زيادة ثمن تأشيرة العمرة الثانية والذي قد يؤثر على سفر العديد من المعتمرين إلى المملكة لاداء الشعيرة الدينية).

مبينة ان (القرار الذي بدأت السلطات بتنفيذه ينص على أن كل من أدى هذه العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة الجديدة والبالغة 2000 ريال سعودي ما يعادل نحو 533 دولارا). مشيرة الى ان (القرار أثار حالة من الاستياء). وتعول المملكة من خلال زيادة ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط.ونوهت التقارير الى ان (الرسوم الجديدة تشمل تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 اشهر وكل شهر إضافي 200 ريال بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة).

وبشأن الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.

وفقا للتقارير التي توقعت ان يكون التوجه الامريكي نحو تغريم السعودية تعويضات لضحايا احداث 11 ايلول قد انعكس على اجراءات السلطات السعودية في تعظيم مواردها المالية.