– October 4, 2016

المنتجات النفطية تنظّم ندوة عن النزاهة

بغداد ـ شيماء عادل

نظمت الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية التابعة لوزارة النفط ندوة تثقيفية بمناسبة اسبوع النزاهة الوطني.وقال بيان للشركة تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي عقدت الندوة لغرض اشاعة ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام في ظل الظروف التي يعيشها البلد).واضاف البيان انه (تم خلال الندوة القاء محاضرة من الناشط المدني سعيد ياسين المتخصص في مجال النزاهة والشفافية والذي يعزز دور الموظف في عملية مكافحة الفساد وتوطيد اسس ومبادئ النزاهة في المؤسسات الحكومية ).