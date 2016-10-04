– October 4, 2016

خواطر في نفسي

لتصنع لك عمراً جديداً، وحلماً جديداً، وقلباً جديداً ادفع عمرك كاملاً لإحساسٍ صادق وقلبٍ يحتويك ولا تدفع منه لحظةً في سبيل حبيبٍ هاربٍ أو قلبٍ تخلّى عنك بلا سبب لا تسافر إلى الصّحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة فلن تجد في الصّحراء غير الوحشة وانظر إلى مئات الأشجار الّتي تحتويك بظلّها وتسعدك بثمارها.. وتشجيك بأغانيها لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه؛ فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرّة أخرى ولكن مع كلّ ربيعٍ جديد سوف تنبت أوراق أخرى فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطّي وجه السّماء ودعك ممّا سقط على الأرض فقد صارت جزءاً منها إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل إنّنا أحياناً قد نعتاد الحزن حتى يصبح جزءاً منّا ونصير جزءاً منه.. وفي بعض الأحيان تعتاد عين الإنسان على بعض الألوان ويفقد القدرة على أن يرى غيرها.. ولو أنه حاول أن يرى ما حوله لاكتشف أنّ الّلون الأسود جميل.. ولكنّ الأبيض أجمل منه وأنّ لون السماء الرّماديّ يحرّك المشاعر والخيال ولكن لون السّماء أصفى في زرقته.. فابحث عن الصّفاء ولو كان لحظة.. وابحث عن الوفاء ولو كان متعباً وشاقّاً ولا تترك قلبك ومشاعرك وأيّامك لأشياء ضاع زمانها وإذا لم تجد من يسعدك، فحاول أن تسعد نفسك وإذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً فلا تبحث عن آخر أطفأه وإذا لم تجد من يغرس في أيّامك وردةً فلا تسع لمن غرس في قلبك سهماً ومضى أحياناً يغرقنا الحزن حتّى نعتاد عليه وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا وأنّ حولنا وجوهاً كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيّامنا شمعة فابحث عن قلبٍ يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينةً لأحزان الّليالي المظلمة

تحسين المعموري الموسوي – بغداد