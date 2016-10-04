– October 4, 2016

إن لم تقتل بالداء فسيقتلك الدواء

في ظل الوضع المتردي في العراق من جميع النواحي فمن الطبيعي ان تراجع كل يوم تقريباً اقرب مركز صحي للتخلص من التعب والارهاق أو حتى المرض الذي تعاني منه ، وفي طريقك لشراء العلاج تجد السم في أنتظارك !

وصلت بتاريخ 15-7- 2016 شحنة من الدواء الخاص بالالتهابات ليتفاجأ العاملون هناك بتغير طبيعة المحلول وانفصال جزيئاته عن بعضها. طبع على العلبة تاريخ الانتهاء في عام .2018

ولكن تم تلف جميع العلب ورمي بعضها والتستر على ما حصل بترحيل السجلات وتمشية الحال بأن العلب يتم صرفها كدواء جاري صرفه الى الآن !

الخوف مما سيحصل من فصل او قطع رزق عن اولئك الموظفين يجعلهم خائفين من الحقيقة..

قررت الزمان أن تسأل أحد العاملين عما حدث ولكن تفاجأنا بالجواب : “لا تقل هذا لاحد لانك لا تعلم ما سيحصل بعد ذلك لنا وكأنهم هم المقصرون في ذلك !

او سيقول لك المسؤول عن ذلك بكل سهولة (سوء تخزين) المراكز الصحية الآن باتت غير صحية ، أين الرقابة ؟! من المسؤول عن موت الابرياء ؟! إن لم يكتشف هؤلاء بأن هذا الدواء فاسد ماذا كان سيحدث ؟! كم شخص ينتظر أن يعالج فيموت بعلاج! نحن مهددون بالخطر بسبب منتج يطمئننا بانه صالح للاستهلاك بعد سنتين من الآن !

فيا ترى هل هو سوء تخزين كما يدعي مسؤولو الصحة ، أم أنهم كانوا على علم بذلك !؟

زينب جواد