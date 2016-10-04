وجع الموت – اسراء العبيدي

– October 4, 2016

المَوتُ هو الحَدثُ الوَحيدُ الذِي مِن المُمكِن أَن يُشعِركَ كَم أنّ هَذا العَالَمُ تَافِه , بَسيطٌ إلَى الحَدّ الذِي يُمكِن إستِيعَابُه فِي لَحظَةٍ وَاحدَة ! وَلأنّ الحياة، لا تأخذُنا بكلتا يديْها .. والأقْدآر هي َسَيّدةُ الأوجَآع أصْبحَ العمُر ، كَبرآءةِ طفلٍ لا يتَعدّى الثّامِنة ! فالهُموم كثيرَة ، وَآلامُهآ أكبَر ، لكنَها تصغُر عند رحيلِ الأحبّه !مَتى تنتهِي مشاعرنَآ ؟ وَمتى تفيضْ؟ وَ إلى أينَ سَيصِل بِنا حضُور المَوت لهُم ! يُشْرع أبوابَه علينَآ ، فَيأخذَهم ، و َيُبقينَآ ! وَ لمآذآ يَتركُ لنا عِبَرًا حين يَنزلُ بِأحدِهم ؟ لا أدري !! كل ما أتذكره أنا كُنت صغيرةْ حينَ حضَرتُ أوّلَ عزاءْ لخالتي رحمها الله ،لحْظتُها كانت عَينَاي تَتَجولُ خُفيةً بِبرآءَة ، وَكأيّ طِفلة تُدآعبها تسَآؤلآت الطّفولَه : لماذآ المَوتُ يجمعُنا في مَكانٍ واحِد فَقطْ لنَبكِي؟ وَ لماذا البشرُ لآ يتعَآطفُون معنآ إلا حينَ يموتُ أحدنَآ؟ وَ لماذآ تِلك الايامُ الثلآثه، التي لآ تنتهِي حتّى تُميتَ الدّمع بِدَاخلنَآ؟ وَ لماذآ وَلمآذآ وَ لمآذآ ؟؟؟ ولماذا ماتت امي وتركتني ؟ ولماذا ؟ تَستَمر الاسئِلة ، وَلآ أجد إجابهْ لها !! مَآذآ يَعنِي حِينَ نَجْهلُ كَيفَ نعيشْ ؟وَ كَيفَ نمضِي ونُهرولُ إلى هَدفنَآ ؟ لكنّنآ دوْما نُخطِؤُهْ !وَ مَاذآ يَعنِي أنْ نَسْتكين ؟ وَ نُسَلمُ ما لديْنا للقَدَر ؟” أؤمِنُ بالقَدر ، وَلكنّه يؤْلمنِي !الرؤْيةُ لديّ يغشَاهَا ضَبابُ الجَهْل !أينَ ، وَمتى ، وَكيفَ ، سَأمضِي فِي الحيَآةْ ؟هلْ سيَأخذُ الموتُ أحدٌ مّا ، لآزَالَ بِجانبِي ؟ أقطع لحظة أفكاري فأنظر لبيت الطّينِ ذآك البعيد عني ، لأنه دَائِمًا يوحِي ليْ بأننّا حينَ نَكبُر لآنَهرمُ فقطْ ! بَل نلقِي بِسَوآدِ الحياةِ في مِعقلِ السّوء ، ونرتدِي لبآسَ حريرٍ ، كَلونهِ الأبيضِ تكون قلوبُنآ تَمامًا .كلُ المعرّفاتِ أجدُ لها مفْهومًا ، إلا الرّحيل الذِي يؤَديهِ المَوتْ أجهَلهْ ، كل ما أتذكره ذَآتَ عُمُر ، عزمتُ المُحاولَة فِي التعبيرِ عنْه ، لكنّ المعانِي ابيضّتْ فَلم أعدْ ارَاها تنبت كالماضِي لقوّتهِ وَ خوفيَ الجليّ مِنْه !

أَعلمُ مآَهو الرّحيل ، وَآعلمُ قيودُه ، لكنّي أجهَلُ خُطآهْ !أمّا الَوَجَعْ فَهوَ اختِصَارٌ لكلِ إحسَاسٍ يَربُت بكلتَا يديْه على كَتِفِي ، كمَا أجزَعُ ، فآعود لأزَاولُ مِهنةَ البُكَاءْ.