– October 4, 2016

البارزاني في بغداد – حسين الجاف

يوم 30/ 9/ 2016كان يوماً غير عادي بالنسبة للشأن السياسي العراقي المعاني من الاحباط ولربما التشتت الملحوظ ايضاً.. ان استثنائية اليوم المذكور ناجمة من زيارة تاريخية للسيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان الى بغداد.. الحاضنة.. عاصمة العراق الأم بعد قطيعة دامت نحو خمس سنوات كان من نتيجتها المزيد من التباعد بين الاقليم والمركز والمزيد من الاثار السيئة على الشعب العراقي في الاقليم والمركز.. ولكون العراق وطن مكونات عرب وكرد وتركمان وسريان – كلدو- اشوريين وايزيدين وصابئة وشبك فلا مناص اذن من التفاهم والتشاور والتباحث واللقاءات التي مهما كانت نتائجها ضئيلة.. بحسب رؤية البعض لكنها في رأي اكثر الاطراف تشاؤماً من المراقبين. فانها خطوة الى الامام على الاقل ولانها تمنع القطيعة المستمرة.. واليوم والبارزاني في بغداد.. في لقاءات مع وجوه وفعاليات سياسية كبيرة بدءً من رئيس الوزراء د. حيدر العبادي ومروراً برؤساء الكتل البرلمانية المختلفة علاوة على لقائه بالرئيس فؤاد معصوم وبعدد غير قليل من المسؤولين البارزين في الدولة والاخراب المختلفة.. هذه المسائل في تقديري ثبت نوعاً من التفاؤل بدرجات مختلفة في نفوس من يريد بناء مستقبل العراق من خلال دحر داعش وفلولها وايتام النظام الدكتاتوري المقبور الذين ما لبيثوا يأتمرون بالعراق الجديد.. عراق مابعد 9 نيسان 2003 ويضعون العصي في دولاب مسيرته باتجاه تحقيق ما كان يتطلع اليه شعبنا من التغيير والوصول الى بناء دولة المساواة والعدالة الاجتماعية والحياة الارغد والمستقبل الاسعد..

وبناء على معطيات الزيادة.. فأن خطوات جديدة سوف تتخذ اولهما دعم الجبهة العسكرية الكبرى المكونة من الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري تحت شعار دع كل الخلافات جانباً.. والجأ باتجاه تخليص الارض العراقية المغتصبة من براثن داعش وثانيهما حل المشاكل العالقة من قضايا تصدير النفط وتطبيق المادة الدستورية (140) واطلاق رواتب البيشمركة والاستمرار في حصة الاقليم من الموازنة العراقية بغية انصاف موظفي الاقليم الذين حرموا من استحقاقاتهم المعاشية منذ اكثر من (33) شهراً..

ولعل كلمات البارزاني.. في ان بغداد هي العمق الستراتيجي لاقليم كردستان وانه سوف يظل يبحث عن تفاهمات في كل شيء يتصل بعلاقات الاقليم بالمركز.. وهذا ما اكد عليه رئيس الوزراء ايضاً مؤكداً تطابق رؤاهما على حلحلة الاوضاع باتجاه يخدم مسيرة العراق المتوثب الى امام بخاصة ونهاية داعش باتت قريبة بقوة اتحاد كل العراقيين.. وسوف تعود الموصل الى اهلها والى حضن الوطن المجلل هو واهله بكل جلال التاريخ وهيبة ابطال الفداء المرابغين على جبهة تزيد كل الف كليو متر في مواجهة عدو لا دين له ولا ضمير ولا شرف.

واخيراً نقول ان درجة التفاؤل زادت بين كل العراقيين.. بعد هذه الزيارة التي ترأسها رئيس الاقليم الاستاذ مسعود البارزاني وكان فيها مجموعة كبيرة من الشخصيات الكرد المؤثرة المعروفة المردية المؤثرة المعروفة كورست رسول ومحمد حاج محمود وصلاح الدين بهاء وملا بختيار وروز نوري شاويش وازاد برواري وجعفر شيخ مصطفى ومن كبار قيادات البيشمركة)…

وبعيداً عن المـناكفات والمهاترات والمزايدات فأن اية خطوة للقاء القيادات المختلفة في ارائها وطروحاتها.. هو لصالح العراق واهل العراق.

واخيراً.. فأن الزيارة جاءت في توقيت مثالي.. بالنسبة للسيد العبادي شخصياً وللحكومة بشكل عام اذ قال البارزاني: اننا ندعم حكومة السيد العبادي ونــقف بجانبــــها في الوقوف بوجه فلول داعش؟. علماً بأن نائب رئيس امريكا المستربايدن هاتف البارزاني قبل مجيئه الى بغداد.. مبادك هذه الزيارة التي ستكون نتائجها لصالح كل العراقيين.