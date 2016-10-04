– October 4, 2016

أمي صبرية وأمجادنا المنسية – مفيد بدر عبدالله

أمي صبرية، عبارة لطالما سمعتها من أخوتي وأنا طفل صغير، شكلت لي لغزا محيرا ، فالحاجة صبرية زوجة عمي الكبير، وكثيراً ما كنت أسالهم عن السبب، جوابهم كان مقتضبا : ستعرف حين تكبر، بقيت على هذا الحال حتى نهاية عقدي الاول، بعدها عرفت من أخي الكبير بانها أرضعته هو وأختي الكبيرة، وانهما أصبحا ابنيها بالرضاعة، من حينها وجميع أخوتي التسعة ينادونها (أمي صبرية)، الاسباب الكامنة لحبهم هذه العبارة ما لخصالها الجميلة التي جعلت كل من يعرفها يتمنى أن تكون له أماً، وهذا ما جعل كثيرا من ابناء منطقتهم وأقربائنا ينادونها بهذه العبارة الجميلة .لم تكن زياراتنا الى بيت عمي كثيرة، لكني عند ذهابي، لا أكتفي بيوم أو يومين، واصر حد البكاء على البقاء هناك، لأكون قريبا منها .مشاهد جميلة اختزنتها ذاكرتي لذلك المنزل الكبير، أقلبها بين حين وآخر، تجمع بين تضاريس المكان وطيبة ساكنيه، باحة المنزل الكبيرة محاطة بسقائف تحملها الاعمدة الحديدية والخشب الهندي، شجرة السدر ومن حولها شجيرات الرمان تتوسط المكان، باب الدروازة المهيب بمساميره الكبيرة، والى يمينه تنور الطين تحت فيء شجرة البمبر، حظيرة الابقار، مكتبة عمي المهيبة بما تحمله من علوم، نوم الاسرة في باحة المنزل الذي كان ينمي لدينا الإحساس بعظمة الكون ونحن نجوب بنظرنا الافاق ونتطلع النجوم ونرسم أمنيات على أكتاف القمر، على رائحة طابوق الفرشي والطين المرشوش بالماء، كلها مفردات أحاطت ذلك المكان بهالة كبيرة، وجعلته أحد جنان الارض لن أنساه ما حييت، فيما تبقى نيران حطب تنور الطين متقدة في ذاكرتي، وطعم خبزه لن تمحوه الى اليوم كل ما دخل فمي، أما طعم اللبن الرائب المبرد من يد أمي صبرية فلا مثيل له، تفوق على كل ما صنعته معامل البان العالم .دوام الحال من المحال، الحروب الاهمال، أجهزا على كل ما هو جميل، انهار جفت وأخرى تملح ماؤها، وما زرعت أمي صبرية من نخيل وشجيرات تيبست، وما تبقى منها بات غير منتج يهب على استحياء ثمرا رديئا، البقرات سلكت طريقها للقصاب فلم تجد لها عشبا تأكل ولا ماءً تشرب، تنور الخبز تهدم، بعدما التهمت نيرانه شجرة البمبر المتيبسة التي كان يستظل بها، حتى العصافير لم تجد لها مكانا ولا لأعشاشها، المكان صار موحشا كئيبا، كل ركن فيه يذكرني بأثر جميل ويفجر ينابيع من الدموع .أما أمي فقد نفدت دموعها حسرة على ماض كان فردوسا بخضرته وجماله، تراجعت صحتها، لكن العناية الالهية أدركتها، وأصيبت بنوع فريد من النسيان، نوع جميل، تتزاحم في مخيلتها صور لكل ما هو جميل، في الماضي والحاضر، ولا تتذكر منه سوى أجمله، تتحدث عنه وكانه يحدث الان، وهذا ما جعلها تستمر بالحياة، تتحدث عن بستانها العامر، وعن بقراتها السمان، وفيما تنسى القبيح من الماضي والحاضر، نسيت حتى الجدري الذي ترك أثره في وجهها، ووفاة عمي رحمه الله وأخويه اللذين رعتهما، كانت لهما أما وأختا حنونا . حين التقيها أهم مرات لأهمس بأذنها لكن شيء ما يمنعني، اود أن أقول لها، يا أمي أنت أمراه رائعة، أنا فخور بك، لم يرزقني الله بنتا لاسميها صبرية لكني أسميت ولدي ونور عيني ( بدر ومحمد) ليذكراني بابي وعمي رحمهما الله، عمي الذي يلتحف التراب وهو راضٍ عنك، مثلما يذكراني وبألق منزلكم الذي تعلقت به روحي، وما كان ليكون جميلا الا بك . يا أمي: أنت لم تفقدي ذاكرتك، نحن من فقدنا ذاكرتنا ونسينا كل ما هو جميل، ولم نعد نتذكر من التاريخ غير كل ما هو مؤلم وقبيح .